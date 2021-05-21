ообщает Генпрокуратура, фигурантами дел выступают 944 человека, 682 из них уже осуждены. Как сГенпрокуратура, фигурантами дел выступают 944 человека, 682 из них уже осуждены.





Как пример упоминается история 48-летнего жителя Борисова, который в подпитии вышел на балкон и в присутствии соседей "выкрикивал слова, унижающие честь и достоинство президента Республики Беларусь". Хотя протрезвевший мужчина раскаялся, уголовное дело на него продолжается.





В апреле 2021 года также было заведено уголовное дело на белоруса, который в ноябре 2020-го в Фейсбуке написал пост, "в котором оскорбил президента Республики Беларусь и обвинил его в совершении убийства".