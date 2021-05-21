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В Минске силовики пришли в одну из студий «Белсат»
Источник материала: Партизан
В Минске силовики пришли в одну из студий «Белсат», где снимается программа «Кожны з нас»
Ведущий программы Глеб Лободенко на свободе. Технические работники успели ему позвонить и сказать, что видят силовиков. Он не знает кто конкретно задержан, пишет «Еврорадио».
«В данный момент не проводились съемки, шла подготовка к записи шоу», —
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В Минске силовики пришли в одну из студий «Белсат», где снимается программа «Кожны з нас» пишет «Наша Ніва».
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