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В Минске силовики пришли в одну из студий «Белсат»

21.05.2021 17:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске силовики пришли в одну из студий «Белсат», где снимается программа «Кожны з нас» пишет «Наша Ніва».



Ведущий программы Глеб Лободенко на свободе. Технические работники успели ему позвонить и сказать, что видят силовиков. Он не знает кто конкретно задержан, пишет «Еврорадио».

«В данный момент не проводились съемки, шла подготовка к записи шоу», — уточняет «Белсат»
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске силовики пришли в одну из студий «Белсат», где снимается программа «Кожны з нас» пишет «Наша Ніва».
 
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