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Журналист и политик Илья Добротвор с пятью детьми уехал из Беларуси

21.05.2021 17:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Напомним, его жена, которую приговорили к огромному штрафу, была вынуждена уехать еще раньше.

В апреле Инну Добротвор судили сразу по трем протоколам. Ей инкриминировали ч. 3 ст. 24.23 КоАП. Поводом стали портреты Виктора Бабарико, Светланы Тихановской, Марии Колесниковой и изображение «Погони» в окнах их квартиры, пишет nn.by

Судья Заводского района Минска Елена Некрасова расценила это как несанкционированный пикет и присудила штраф 5800 рублей.

Мингорсуд 19 апреля сократил размер взыскания на 50 базовых (на 1450 рублей) до 4350 рублей.
 
Теги: Минск
 
 
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Напомним, его жена, которую приговорили к огромному штрафу, была вынуждена уехать еще раньше.
 
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