|
Почему бы не помечтать: власти рассчитывают, что кто-то им даст $2 млрд на реконструкцию М1
Источник материала: Партизан
Правящий режим хочет привлечь средства иностранных банков на $1,9 млрд для реконструкции основной транзитной автотрассы М1/Е30 Брест - Минск - граница Российской Федерации, сообщил белорусский вице-премьер Анатолий Сивак.
"Это будет автомагистраль бесперебойного движения. На сегодняшний день у нас таких дорог нет. И в этой части мы уже определились. Речь идет о сумме $1,9 млрд. (. . .) Никто сегодня не строит за счет бюджета такие проекты. Сейчас ведутся переговоры с различными банками на эту тему", - сказал Сивак, которого цитирует госиздание "СБ. Беларусь сегодня".
По его словам, в настоящее время продолжаются проектные работы по модернизации автотрассы, к этапу строительства белорусского участка М1 протяженностью 610 км планируется приступить во второй половине 2023 года.
Как сообщалось, в начале апреля заместитель главы Администрации президента Беларусь Дмитрий Крутой заявил, что Минск предложил российским инвесторам участвовать в реализации проекта по реконструкции М1.
"Кроме масштабного проекта по атомной станции, мы своим российским коллегам предлагаем участвовать в таких крупных инвестпроектах, как строительство азотного комплекса в "Гродно Азот" и реконструкция белорусского участка дороги М1", - сказал Крутой.
Правда, пока о желающих ничего не слышно.
Минтранс Беларуси в прошлом году обсуждал реализацию проекта с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций. Чем закончилось обсуждение, неизвестно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правящий режим хочет привлечь средства иностранных банков на $1,9 млрд для реконструкции основной транзитной автотрассы М1/Е30 Брест - Минск - граница Российской...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)