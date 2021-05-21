Почему бы не помечтать: власти рассчитывают, что кто-то им даст $2 млрд на реконструкцию М1

"Это будет автомагистраль бесперебойного движения. На сегодняшний день у нас таких дорог нет. И в этой части мы уже определились. Речь идет о сумме $1,9 млрд. (. . .) Никто сегодня не строит за счет бюджета такие проекты. Сейчас ведутся переговоры с различными банками на эту тему", - сказал Сивак, которого цитирует госиздание "СБ. Беларусь сегодня".





По его словам, в настоящее время продолжаются проектные работы по модернизации автотрассы, к этапу строительства белорусского участка М1 протяженностью 610 км планируется приступить во второй половине 2023 года.





Как сообщалось, в начале апреля заместитель главы Администрации президента Беларусь Дмитрий Крутой заявил, что Минск предложил российским инвесторам участвовать в реализации проекта по реконструкции М1.





"Кроме масштабного проекта по атомной станции, мы своим российским коллегам предлагаем участвовать в таких крупных инвестпроектах, как строительство азотного комплекса в " Гродно Азот" и реконструкция белорусского участка дороги М1", - сказал Крутой.





Правда, пока о желающих ничего не слышно.





Минтранс Беларуси в прошлом году обсуждал реализацию проекта с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций. Чем закончилось обсуждение, неизвестно.