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Декоративные пасхальные яйца из Беларуси на выставке в Нур-Султане – видео

21.05.2021 17:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Выставка огромных писанок – раскрашенных пасхальных яиц – это часть фестиваля, который также включает в себя концертные программы и тематические кинолектории. Как выглядит необычная экспозиция, смотрите на видео.

"Мы принимаем в нем участие по приглашению Российского центра науки и культуры в Нур-Султане. Хотелось бы от лица всего коллектива посольства выразить огромную благодарность за вклад в подготовку проекта белорусской пасхальной писанки художникам-профессионалам своего дела Куандыку Баймуханову и Алмасу Оракбаеву", – прокомментировал Sputnik Казахстан консул посольства Беларуси в Казахстане Игорь Иванов. 

YouTube / Sputnik Беларусь
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Пасхальный хоровой фестиваль в Нур-Султане организован впервые в истории. В росписи писанок приняли участие как профессиональные мастера, так и совсем юные художники. Помимо Посольства Беларуси свои пасхальные яйца на выставке представили Союз Ремесленников Казахстана, образовательный центр из Тараза "Жамбыл дарыны", детский клуб "Умники" при Русском доме и Воскресная школа Успенского собора".

Проект Беларуси получил название "Благодать родной земли". Авторы постарались передать традиции и колорит белорусской земли. Аисты, васильки, пейзажи деревни и национальный орнамент переносят посетителей фестиваля в виртуальное путешествие по Синеокой.

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Теги: Гродно
 
 
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Первый Пасхальный хоровой фестиваль проходит в Нур-Султане с 19 по 21 мая. Его посвятили 30-летию Независимости Казахстана и 800-летию князя Александра Невского.
 
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