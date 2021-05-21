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Статкевичу и другим фигурантам уголовного дела выставили иск на три миллиона рублей

21.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Об этом политик сообщил в письме жене Марине Адамович.

Статкевичу и другим фигурантам уголовного дела выставили иск на три миллиона рублей

Николай Стакевич на старте избирательной кампании, 2020 год. Фото: Игорь Мелешко

— Учора прынеслі ліст з Генпракуратуры ад 04.05, што яна выставіла мне з «падзельнікамі» іск на 3.078 млн. рублёў, а таксама ліст з Вярхоўнага суда аб перадачы нашай «справы» ў Гомельскі абласны суд, — цитирует Марина Адамович письмо Николая Статкевича.

В письме политик также сообщает о том, что слышал о решении Генпрокуратуры арестовать собственность стоимостью в 2 миллиона для обеспечения иска.

Напомним, что в начале мая дело Генпрокуратура направила в Верховный суд дело в отношении политика Николая Статкевича, блогера и оппозиционера Сергея Тихановского, а также Артема Сакова, Дмитрия Попова, Игоря Лосика и Владимира Цыгановича.

Тихановского, Сакова и Попова обвинили в организации массовых беспорядков, распространении материалов, направленных на разжигание социальной розни, и угрозах в адрес представителей властей.

Статкевича обвинили в организации массовых беспорядков. Лосика и Цыгановича — в организации массовых беспорядков и разжигании вражды.

 
 
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