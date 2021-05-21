«Мы продолжим работать». Что сейчас происходит с TUT.BY и в медиапространстве Беларуси

Источник материала: Салiдарнасць

«У журналистов нет дубинок, резиновых пуль, электрошокеров. Наша главная работа – свободное слово».





18 мая власти Беларуси атаковали крупнейший информационный портал страны: обыски, задержания сотрудников и партнёров, конфискация техники и полная блокировка интернет-ресурса.

Что на сегодня известно по «делу TUT.BY», есть ли у команды планы по релокации и восстановлению работы, и как вообще изменился медиарынок Беларуси с августа 2020 года, обсудили представители портала и медиаэксперты. «Салiдарнасць» – о главном.

«Небывалый шквал репрессий»

– С лета прошлого года мы наблюдаем небывалый шквал репрессий против журналистов, – подчеркивает заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий. – За этот период мы насчитали более 550 фактов задержания наших коллег. Более 80 журналистов в той или иной форме подверглись насилию со стороны правоохранительных органов – были избиты, получили ранения резиновыми пулями…

27 представителей медиасектора на данный момент находятся в неволе, и этот список мы постоянно обновляем .

Беспрецедентное давление переживают также независимые издания: по словам Бориса Горецкого, заблокированы свыше 50 общественно-политических сайтов и сайтов медиа, а 8 печатных негосударственных СМИ фактически полностью перестали выходить, либо их работа существенно ограничена.

Напомним, в середине февраля под давление попала и сама Белорусская ассоциация журналистов, а также правозащитный центр «Весна» – в разных регионах прошла целая «спецоперация» с обысками и допросами руководителей. Несмотря на это, журналистская организация продолжила защищать коллег:

– Буквально две недели назад у нас была встреча с представительницей ОБСЕ по свободе слова Терезой Рибейра, также офис ОБСЕ и многие другие международные организации ежедневно получают от нас информацию о ситуации в Беларуси.

У журналистов нет дубинок, резиновых пуль, электрошокеров. Наша главная работа – свободное слово. Мы когда-то решили для себя, что идем в эту профессию, и очевидно, что большинство журналистов будет продолжать свою работу. Это единственное, что у нас остается, солидарность и профессиональная работа.

«Попытка уничтожить портал»

В результате одной из предыдущих атак властей на независимые медиа уже 5 месяцев в СИЗО КГБ находится основательница Press Club Belarus Юлия Слуцкая.

– Ей и еще трем нашим коллегам предъявлены надуманные обвинения в неуплате налогов в особо крупном размере, – напомнила представитель клуба Наталья Беликова. – По последней информации, состояние здоровья Юлии ухудшается : у нее падает зрения, постоянный кашель, поскольку она находится в камере, где все время курят…

Похожее обвинение нависло и над нашими коллегами с TUT.BY. А это флагман независимой журналистики Беларуси. За долгие годы работы журналисты портала и сами следовали высоким стандартам журналистики, и задавали планку для других СМИ.

Белорусский режим в очередной раз использует обвинения в экономическом преступлении, чтобы попытаться заставить кого-то замолчать, перекроить рынок или перераспределить ресурсы. «Пресс-клуб» считает позорной и вредной «зачистку» медийного пространства, которую сейчас осуществляет власть.

– Мы с 2019 года занимаемся мониторингом работы белорусских СМИ, государственных и негосударственных, в том числе в ежемесячном режиме происходит мониторинг соблюдения стандартов журналистики. И все это время TUT.BY неизменно был в лидерах по соблюдению этих стандартов – достоверность, точность, полнота информации. Именно это позволило порталу получить такую огромную аудиторию – более 60% интернет-пользователей Беларуси – подчеркнула главный редактор проекта Media IQ Надежда Белохвостик.

– Лишить белорусов, читателей портала, возможности получить полную, достоверную информацию, без налета манипуляции и пропаганды – это самая большая беда, самые страшные последствия попытки уничтожить портал.

«Акт убийства ненавистного власти медиа»

– Что происходит с компанией сейчас? К сожалению, на данный момент особенно много новостей у нас нет. На данный момент задержанными считаются 15 человек, среди них не все являются сотрудниками портала, – рассказал соучредитель TUT.BY Кирилл Волошин.

По его словам, до сих пор неясно, каким образом обвинение в неуплате налогов касается людей, не связанных с хозяйственной деятельностью, например, журналистов и редакторов – Ольги Лойко, Елены Толкачевой, системного администратора портала, вдовы основателя портала Юлии Чернявской .

– В передаче на одном из белорусских телеканалов было «уточнение» от ДФР, что портал пользовался налоговыми льготами Парка высоких технологий, не имея на то основания, поскольку не все программное обеспечение разработано внутри компании.

Это довольно неожиданное для нас заявление, поскольку TUT.BY является резидентом ПВТ с 2019 года, естественно, как и все остальные резиденты, портал подавал бизнес-план, его несколько раз перепроверяли, его принимала экспертная комиссия, и прочая, и прочая. Юридическое лицо портала «ТУТ БАЙ МЕДИА» регулярно проходило проверки не только по бухгалтерии и уплате налогов, но и отчитывалось перед ПВТ.

И никаких претензий до 18 мая 2021 года к программному обеспечению TUT.BY не поступало. Решение исключить портал из числа резидентов ПВТ было принято одномоментно, без всяких разбирательств, без судебных решений. Обращу внимание на то, что захват портала произошел на следующий день после годовщины смерти основателя портала Юрия Зиссера…

Безусловно, дело не связано с программным обеспечением. Это акт убийства, не побоюсь этого слова, ненавистного власти медиа, которое всегда честно, открыто и максимально быстро публиковало информацию о происходящем в стране, к сожалению, иногда рискуя жизнью и свободой журналистов.

Хоть и в обезглавленном виде, редакция продолжает свою работу в соцсетях, в двух телеграм-каналах. На данный момент нам не удается восстановить портал в виде зеркала, под другим адресом.

Исчезновение доступа к нашим серверам немножко похоже на рейдерский захват. Заблокирован не только сайт, который имел ежедневную аудиторию более 1,8 миллиона человек, насколько мы понимаем, дисковые накопители, программное обеспечение – все это изъято с площадки, где находились сервера компании.

Даже если министерство информации вынесло решение о блокировке портала на территории РБ, иностранные пользователи должны иметь возможность заходить туда, должны иметь такую возможность сотрудники, владельцы компании. Но этого не происходит. Почему так – причин нам не говорят.

Будем пробовать чинить наши мобильные приложения на всех платформах, каким-то образом восстанавливать TUT.BY на другом домене. Планируем обратиться к Мининформу за официальным постановлением с перечнем новостей, которые они считают нарушающими законодательство. Возможно, будем пробовать договориться, чтобы эти статьи удалить, чтобы портал мог продолжить работу без зеркал, без VPN, на том адресе, к которому привыкли пользователи за более чем 20 лет.

Напомню, что в конце 2020-начале 2021 года TUT.BY был лишен статуса СМИ за материалы, которые, по мнению властей, нарушали законодательство. (Отдельная тема, что этот статус с августа ничего не давал: журналисты с бейджами и жилетами находились под прицелом, это усугубляло их работу и их задерживали абсолютно незаконно).

Что дальше?

По словам Кирилла Волошина, из топ-менеджеров TUT.BY в данный момент на свободе находятся он сам («Хотя с 2013 года отошел от дел, но, видимо, придется вернуться»), Ксения Иванова, а также дочь и наследница основателя портала, владелица основного пакета акций Евгения Чернявская.

Счет портала заблокирован, а доверенности, которые оставляла генеральный директор, либо изъяты, либо находятся в офисе. Но он, в свою очередь, заблокирован – обратились в ДФР с просьбой разблокировать хотя бы часть средств, чтобы выплатить зарплаты, премии и декретные сотрудникам.

– Портал вряд ли восстановит свою работу в привычном формате. У нас несколько десятков разделов, и развлекательных, и спортивных, и финансовых и так далее, и мы не сможем без рекламодателей и без той посещаемости, которая была, все их содержать. Пока что отправляем сотрудников не новостных разделов в отпуск.

Вопрос релокации, естественно, на повестке – мы не исключаем такого варианта. Мы продолжим работать, но не все сотрудники согласны уехать из страны – пока это небольшой пул людей, которые хотят восстановить душевное и физическое здоровье в связи с тем, что напряжение, накал не спадал в редакции с августа.

Сегодня истекает 72 часа с момента задержания наших коллег. Мы, естественно, считаем их невиновными и надеемся, что в течение 10 дней им не будет предъявлено обвинение; тогда их будут обязаны выпустить. Это, повторюсь, наши надежды и отчаянные чаяния.

Что касается видения будущего – давно уже белорусская журналистика работает, скажем так, с зажатыми в двери пальцами, мы даже научились улыбаться. Но сейчас, боюсь, зажаты уже другие части тела, и улыбаться очень тяжело.

Если с пропагандой все прекрасно – тот объем чуши, выдумок, оскорблений, нарушений журналистской этики и законодательства о СМИ, которое допускают госканалы и издания, думаю, в совокупности столько не допускала вся независимая пресса Беларуси, – то у независимой журналистики не видится будущее светлым, перспективным. По крайней мере, до того момента, когда в страну придет демократия.