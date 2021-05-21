Много кровищи, супергероев и CGI. Обсуждаем новые мультсериалы для взрослых

Источник материала: Onliner

Встречайте новый, экспериментальный выпуск подкаста «Прослушка». Не пугайтесь: мы всего лишь в этот раз решили задержаться в студии подольше и обсудить сразу два новых сериала: крутую анимационную супергероику «Непобедимый» про школьника-сверхчеловека и его отношения с отцом — усатым всемогущим пришельцем с нацистскими замашками, а также хайповый альманах «Любовь. Смерть. Роботы», который на втором сезоне сильно сдал позиции (а были ли они вообще — тоже вопрос). Сначала мы взялись обсуждать это проекты вместе, просто потому что это два мультфильма, но в процессе выяснилось, что у них гораздо больше общего, чем кажется.

Слушать подкаст в iTunes | «Яндекс.Музыке» | «ВКонтакте» | Castbox | Deezer

Тизер:

• Мультсериал «Непобедимый» — главное открытие пока что не самого урожайного на хорошие сериалы 2021 года. Обсуждаем, как экранизации комикса автора «Ходячих мертвецов» удалось сказать что-то новое в супергеройском жанре, не выворачивая его наизнанку и не включая надоевшую иронию.

• В «Непобедимом» очень много крови и самых извращенных увечий. Да, все это, разумеется, нарисовано, но впечатляет не хуже самых кровавых сцен из фильмов того же Тарантино или Родригеса.

• Делимся мыслями по поводу хайпа вокруг анимационного альманаха «Любовь. Смерть. Роботы». Каким образом набор из в основном заурядных короткометражек так выстрелил два года назад? Короткий метр — каким он должен быть и чего от него обычно ждут зрители? Почему все любят короткометражки, но никто их не смотрит? Пытаемся ответить на все эти животрепещущие вопросы.

• Проходимся по всем восьми эпизодам второго сезона «Любви. Смерти. Роботов» и сходимся на мнении, что серия «Звездная команда» — киберпанк, который мы заслужили, а автор клипов Gorillaz и шедевра из первого сезона «Зима блю» в этот раз выдал что-то совсем уж несуразное. А еще рассказываем, почему серия про мертвого великана — это на самом деле ответ всем хейтерам сериала.