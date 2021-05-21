Новости банков за неделю: улучшенные условия по кредитам на жилье, повышение ставок по вкладам, негативный рейтинг от Fitch

Источник материала: Onliner Мы запускаем новую рубрику о новостях в банковской сфере. Каждую пятницу мы будем рассказывать о кредитах, депозитах, новых отделениях и многом другом. Сегодня говорим об открытии новых отделений, нововведениях по кредитам, бесплатных картах и других новостях. Все важное, о чем сообщали банки на этой неделе, — в нашей подборке.

«Банк „БелВЭБ“» улучшил условия по кредитам на жилье

«Банк „БелВЭБ“» увеличил срок кредитования с 5—7 лет до 10 лет по программе финансирования недвижимости. Предложение действует только в отношении двух организаций — партнеров банка — «НикаПроект» и «Тапас».





«Процентная ставка по кредитам на приобретение жилья у перечисленных выше партнеров по состоянию на 17.05.2021 равна 17,13% (ставка рефинансирования Национального банка, увеличенная на 8,63 процентного пункта)», — сообщается на сайте банка. Прокредитовать можно максимум 80% стоимости объекта недвижимости.

Три банка сообщили о повышении ставок по вкладам

«Белагропромбанк» и «Центер Банк» сообщили об увеличении ставок по депозитам физлиц в белорусских рублях, а «БПС-Сбербанк» увеличивает ставки по вкладам и в иностранной валюте.









Как обычно и бывает, самая высокая прибыльность у «длинных» безотзывных депозитов, и остается вопрос: вы хотите иметь 17,25% годовых, отдавая свои деньги банку на год без возможности досрочного снятия?

«Альфа-банк» открыл отделение, похожее на кафе, и представил кассовый аппарат, совмещенный с терминалом

Напротив Троицкого предместья в Минске открылась «А-локация» — отделение, похожее на кафе. Его отличие заключается в том, что специалист банка сам подходит к клиенту со своим ноутбуком для решения вопросов, а не наоборот. Обещают, что здесь будет комфортно клиентам с маленькими детьми и даже домашними питомцами.



















Также у банка появилась «Альфа-касса» — продукт, который представляет собой одновременно кассовый аппарат, POS-терминал и принтер для чеков. Касса принимает платежи через Apple Pay, Samsung Pay, «Кошелек Pay».







«Идея Банк» предложил своим клиентам бесплатные карты «МТБанка» и увеличил стоимость СМС-оповещения

Щедрое предложение связано с тем, что до конца 2021 года два банка станут единым целым. «Идея Банк» предлагает своим клиентам бесплатные самые популярные карты «МТБанка» без взимания абонентской платы. Также становится бесплатным для физлиц безналичное перечисление денег со счетов «Идея Банка» на счета «МТБанка».





«БПС-Банк» разрешил клиентам «чужих» банков пользоваться услугой cash-in в своих инфокиосках

Держатели карты Visa любого банка могут пополнять свои карты через инфокиоски «БПС-Сбербанка» с функцией приема денег. Бесплатно? Нет, для держателей карт чужих банков комиссия составит 3 рубля (максимальная сумма зачисления за один раз составляет 250 рублей). «В чем тогда суть?» — спросите вы.





Банк цитирует своего зампреда правления Олега Бородко: «Основная идея в том, чтобы предоставить финансовую свободу всем белорусам, не только держателям наших карточек. Теперь не нужно искать устройство обслуживающего банка или идти в отделение — можно зачислить наличные в наших терминалах, которые широко представлены по всей стране».

Также банк сообщил об увеличении стоимости СМС-оповещения для своих клиентов с 1 июня: с 1,99 до 2,59 рубля — для услуги с ограничением суммы операции, с 2,99 до 3,99 — для услуги без ограничения суммы операции.

В сервисе «МТС-деньги» появились онлайн-переводы в другие страны для держателей карт «Банка „БелВЭБ“»

У держателей карт «Банка „БелВЭБ“» появилась возможность делать быстрые онлайн-переводы за границу через «МТС-деньги»: в Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Россию, Таджикистан, Узбекистан и Украину. Получатель может являться клиентом любого банка.





Напомним, «МТС-деньги» — это сервис, который позволяет абонентам МТС оплачивать товары и услуги с баланса мобильного телефона. Электронные деньги в данном случае эмитируются банком «Дабрабыт».

Агентство Fitch Ratings подтвердило негативные рейтинги трех белорусских банков, но в этом нет ничего страшного

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило негативные рейтинги «Беларусбанка», «Белинвестбанка», а также Банка развития Республики Беларусь.

«Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ОАО „АСБ Беларусбанк“, ОАО „Белинвестбанк“ и ОАО „Банк развития Республики Беларусь“ на уровне „B“. Прогноз по рейтингам рассматриваемых банков — „Негативный“», — сообщается на сайте Fitch Ratings.





Почему в этом нет ничего особенного, объясняет Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»: «Этот рейтинг нужно признать замечательным и максимально высоким. Выше он быть не может ни при каких обстоятельствах. Когда рейтинговые агентства рейтингуют государственные банки, возникает такая забавная ситуация. С одной стороны, они честно пытаются разобраться, что с этими банками происходит: оценивают активы, пассивы, их качество, долю „плохих“ долгов, длительность ресурсов и так далее.

Но ведь этот анализ всегда сводится к одному: государственным банкам присваивают рейтинг на уровне суверенного, то есть рейтинг госбанков совпадает с рейтингом страны. И прогноз по этому рейтингу тоже совпадает с прогнозом по стране. То есть, на самом деле, рейтинг госбанков на уровне „В“ с негативным прогнозом просто совпадает с суверенным рейтингом Беларуси от этого же агентства. Считается, что лучше, чем у правительства страны, рейтинг госбанков быть не может. С другой стороны, и хуже он быть не может, потому что считается, что раз это госбанки, то в случае необходимости государство будет оказывать им в меру своих скромных возможностей поддержку».

Вместе с тем «Беларусбанк» на своем сайте сообщил, что стал победителем ежегодной премии «Новаторы — 2021» журнала Global Finance. Белорусский банк стал выдающимся новатором 2021 года в сфере платежей за биометрический сервис «Плати и смотри».