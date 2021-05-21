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В No Man's Sky можно найти легендарный корабль Normandy SR-1 (видео)
Источник материала: Onliner
Разработчики No Man's Sky и Mass Effect решили устроить небольшой кроссовер: в No Man's Sky свой флот можно пополнить кораблем Normandy SR-1 из первой части ME. Проект реализован для поддержки релиза Mass Effect: Legendary Edition. Чтобы получить корабль, необходимо принять участие во внутриигровом событии — в экспедиции к «Историографическому Дозиметру», предназначение которого придется выяснить.
На выполнение миссии дается не много времени: событие завершится 31 мая.
Разработчики No Man's Sky отметили, что рады возможности воздать должное Mass Effect, предоставленной BioWare и EA. Также они обещают новые сюрпризы в дальнейшем.
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