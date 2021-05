В No Man's Sky можно найти легендарный корабль Normandy SR-1 (видео)

Источник материала: Onliner

Разработчики No Man's Sky и Mass Effect решили устроить небольшой кроссовер: в No Man's Sky свой флот можно пополнить кораблем Normandy SR-1 из первой части ME. Проект реализован для поддержки релиза Mass Effect: Legendary Edition. Чтобы получить корабль, необходимо принять участие во внутриигровом событии — в экспедиции к «Историографическому Дозиметру», предназначение которого придется выяснить.

На выполнение миссии дается не много времени: событие завершится 31 мая.

Разработчики No Man's Sky отметили, что рады возможности воздать должное Mass Effect, предоставленной BioWare и EA. Также они обещают новые сюрпризы в дальнейшем.