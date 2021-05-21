Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Гарри рассказал о том, как смерть матери сказалась на его психическом здоровье и о последствиях, которые повлекло злоупотребление спиртным.

Принцессы Дианы не стало 31 августа 1997 года, ее младшему сыну принцу Гарри на тот момент было 12 лет.

"Я был так зол из-за того, что с ней произошло, и того, что (после) не было никакого правосудия... Те же люди, которые преследовали ее в туннеле, снимали, как она умирает на заднем сидении той машины…" – поделился эмоциями принц в программе, посвященной психическому здоровью, транслируемой на канале Sky News.

Гарри признался, что после трагедии готов был пить и принимать наркотики. Постепенно герцог осознал, что мог выпить "недельную дозу " алкоголя за один день.

Он назвал четыре года - период с 28 по 32 лет – "ночным кошмаром". В это время принц страдал от панических атак и тревожного расстройства.

Гарри также затронул тему общения с семьей. По его словам, когда он обращался за помощью к родственникам из-за нападок на его супругу Меган Маркл в сетях, он натыкался на "полное молчание или полное невнимание".

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