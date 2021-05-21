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Расправа. Марину Золотову, Ольгу Лойко и Елену Толкачёву переводят в СИЗО Жодино

21.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Это означает, что они являются подозреваемыми.

Расправа. Марину Золотову, Ольгу Лойко и Елену Толкачёву переводят в СИЗО Жодино

— У многих наших коллег истекли 72 часа с момента задержания. Но их не отпустили, — сообщает TUT.BY.

На Окрестина сообщили, что как минимум троих задержанных переводят в СИЗО в Жодино. Это главный редактор Марина Золотова, редактор Ольга Лойко и журналист Елена Толкачева.

Перевод в СИЗО означает, что они являются подозреваемыми. Судя по озвученной ранее информации по уголовному делу по об уклонении от уплаты налогов (ч.2 ст.243 УК Беларуси).

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Мера пресечения под стражу избирается сразу на два месяца, но в течение 10 суток с момента задержания подозреваемому должно быть предъявлено обвинение.

Если оно не предъявлено, мера пресечения отменяется, то есть наших коллег могут отпустить из-под стражи и через 10 дней.

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