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На реконструкцию трассы M1 правительство хочет получить кредит в $1,9 млрд

21.05.2021 18:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Реконструкция трассы М1 уже началась, — приводит слова заместителя премьер-министра Беларуси Анатолия Сивака БЕЛТА. — Сейчас идет проектная работа. M1 будет автомагистралью бесперебойного движения». В начале 2020 года говорили, что разрабатывали концепцию.

«Что касается практической реализации, то приступить к этапу строительства планируется во второй половине 2023 года, — сказал Сивак. — Что касается источников — это кредитные средства. Речь идет о сумме $1,9 млрд. Никто сегодня не строит за счет бюджета такие объекты. Сейчас ведутся переговоры с различными банками на эту тему».

«У нас выработан подход, что после реконструкции дорогу делаем платной, — дополнил заместителя премьер-министра. — Этот принцип будет и далее соблюдаться. На сегодня протяженность таких дорог уже составляет 1787 км. До конца пятилетки мы еще добавим около 200 км платных дорог».

О желаниях сделать трассу М1 дорогой без ограничений, переходов и пересечений в одном уровне заговорили в январе 2020 года. Тогда о том, что готовится модернизация трассы M1 (Е30) заявил министр транспорта. Еще шли переговоры с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций. Но информации, что дело продвинулось дальше переговоров, в СМИ не появлялось. «Работы должны начаться не ранее 2021 года, — уверяли тогда. — Сейчас идет разработка концепции».

 
 
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«Реконструкция трассы М1 уже началась, — приводит слова заместителя премьер-министра Беларуси Анатолия Сивака БЕЛТА. — Сейчас идет проектная работа. M1 будет...
 
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