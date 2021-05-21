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На реконструкцию трассы M1 правительство хочет получить кредит в $1,9 млрд
Источник материала: Onliner
«Реконструкция трассы М1 уже началась, —
«Что касается практической реализации, то приступить к этапу строительства планируется во второй половине 2023 года, — сказал Сивак. — Что касается источников — это кредитные средства. Речь идет о сумме $1,9 млрд. Никто сегодня не строит за счет бюджета такие объекты. Сейчас ведутся переговоры с различными банками на эту тему».
«У нас выработан подход, что после реконструкции дорогу делаем платной, — дополнил заместителя премьер-министра. — Этот принцип будет и далее соблюдаться. На сегодня протяженность таких дорог уже составляет 1787 км. До конца пятилетки мы еще добавим около 200 км платных дорог».
О желаниях сделать трассу М1 дорогой без ограничений, переходов и пересечений в одном уровне
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«Реконструкция трассы М1 уже началась, — приводит слова заместителя премьер-министра Беларуси Анатолия Сивака БЕЛТА. — Сейчас идет проектная работа. M1 будет...
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