ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В России начали серийное производство самостоятельных боевых роботов

21.05.2021 18:41 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В России стартовало серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом, способных воевать самостоятельно, сообщает ТАСС со ссылкой на Сергея Шойгу. «Началось серийное производство боевых роботов. Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать», — сказал министр обороны РФ.

Также он заявил о продолжении работы над лазерным оружием.

«Раньше, вы помните, это была фантастика 20 лет назад, лазерными мечами в фантастических фильмах кто-то с кем-то сражался. Сегодня это действительность, и это комплексы „Пересвет“, которые, с одной стороны, уже стоят на вооружении, с другой стороны, они не прекратили своего движения в развитии. Потому что там очень большое поле деятельности науки», — передает слова Сергея Шойгу информационное агентство.

Шойгу напомнил и о проведении испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Покрываем интернетом все уголки квартиры и дачного участка — усилители Wi-Fi в Каталоге


Усилитель Wi-Fi Xiaomi Wi-Fi Range Extender Pro (международная версия)
53 отзыва
802.11n, 2.4 ГГц, до 300 Mbps
34,60 р.
30 предложений
Усилитель Wi-Fi TP-Link AC750 RE200
29 отзывов
802.11ac, 2.4 ГГц/5 ГГц, до 750 Mbps, 1x100Mbit LAN
–14%59,90 р.
20 предложений
Усилитель Wi-Fi TP-Link RE220
1 отзыв
802.11ac, 2.4 ГГц/5 ГГц, до 433 Mbps, 1x100Mbit LAN
59,48 р.
22 предложения
Сравнить эти товары →
Еще больше усилителей Wi-Fi в Каталоге

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В России стартовало серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом, способных воевать самостоятельно, сообщает ТАСС со ссылкой на Сергея Шойгу....
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода на выходные и дальше: чередуем солнце с ветром и грозами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by