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В России начали серийное производство самостоятельных боевых роботов
Источник материала: Onliner
В России стартовало серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом, способных воевать самостоятельно,
Также он заявил о продолжении работы над лазерным оружием.
«Раньше, вы помните, это была фантастика 20 лет назад, лазерными мечами в фантастических фильмах кто-то с кем-то сражался. Сегодня это действительность, и это комплексы „Пересвет“, которые, с одной стороны, уже стоят на вооружении, с другой стороны, они не прекратили своего движения в развитии. Потому что там очень большое поле деятельности науки», —
Шойгу напомнил и о проведении испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон».
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