В России начали серийное производство самостоятельных боевых роботов

Источник материала: Onliner

В России стартовало серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом, способных воевать самостоятельно, сообщает ТАСС со ссылкой на Сергея Шойгу. «Началось серийное производство боевых роботов. Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать», — сказал министр обороны РФ.

Также он заявил о продолжении работы над лазерным оружием.

«Раньше, вы помните, это была фантастика 20 лет назад, лазерными мечами в фантастических фильмах кто-то с кем-то сражался. Сегодня это действительность, и это комплексы „Пересвет“, которые, с одной стороны, уже стоят на вооружении, с другой стороны, они не прекратили своего движения в развитии. Потому что там очень большое поле деятельности науки», — передает слова Сергея Шойгу информационное агентство.

Шойгу напомнил и о проведении испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон».