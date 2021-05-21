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Погода на выходные и дальше: чередуем солнце с ветром и грозами

21.05.2021 18:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

За последние десять дней на нас вылилось многовато воды, кое-где пять декадных норм. Но, как показывает практика, мы способны проглотить больше. Белгидромет говорит, что в дальнейшем нам будут давать небольшую передышку — и снова поливать.

Это похоже на гребенку, в которой мы застряли между зубьями, но куда-то карабкаемся. Сейчас мы на гребне — сухо. Завтра свалимся между зубцов в область низкого давления — там мокро.

В субботу ждем дожди (в Гродненской области — сильные). Возможны грозы с порывистым ветром. Разброс температур с северо-запада на юго-восток — от 14 до 23 градусов. В воскресенье опять гребенка: дождь, передышка, гроза, солнце (в любой последовательности).

В начале недели свой любопытный хобот (или что там у него) к нам между фронтов просунет антициклон по имени Vesna. И отменит дожди. По стране при этом — от 15 до 22 градусов.

Но уже спустя сутки Весне мы наскучим, на несколько дней вернутся фронтовые осадки и грозы с элементами синего неба, ко всему этому добавится ветер. До четверга температура все та же, 15—22.

Чем все это кончится — давно уже никто не понимает.

На что прямо сейчас снижена цена в Каталоге?

Погода на выходные и дальше: чередуем солнце с ветром и грозами

 
 
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За последние десять дней на нас вылилось многовато воды, кое-где пять декадных норм. Но, как показывает практика, мы способны проглотить больше. Белгидромет...
 
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