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Погода на выходные и дальше: чередуем солнце с ветром и грозами
Источник материала: Onliner
За последние десять дней на нас вылилось многовато воды, кое-где пять декадных норм. Но, как показывает практика, мы способны проглотить больше.
Это похоже на гребенку, в которой мы застряли между зубьями, но куда-то карабкаемся. Сейчас мы на гребне — сухо. Завтра свалимся между зубцов в область низкого давления — там мокро.
В субботу ждем дожди (в Гродненской области — сильные). Возможны грозы с порывистым ветром. Разброс температур с северо-запада на юго-восток — от 14 до 23 градусов. В воскресенье опять гребенка: дождь, передышка, гроза, солнце (в любой последовательности).
В начале недели свой любопытный хобот (или что там у него) к нам между фронтов просунет антициклон по имени Vesna. И отменит дожди. По стране при этом — от 15 до 22 градусов.
Но уже спустя сутки Весне мы наскучим, на несколько дней вернутся фронтовые осадки и грозы с элементами синего неба, ко всему этому добавится ветер. До четверга температура все та же, 15—22.
Чем все это кончится — давно уже никто не понимает.
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