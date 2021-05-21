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Капитаном сборной Беларуси на ЧМ-2021 по хоккею будет Егор Шарангович

21.05.2021 18:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею определился с тем, кто будет капитаном на стартующем сегодня, в пятницу, чемпионате мира в Риге. Это форвард "Нью-Джерси" Егор Шарангович.




Также ФХБ информирует о том, что стали известны и его ассистенты — нападающий "Салавата Юлаева" Джефф Платт и защитник "Ак Барса" Кристиан Хенкель.
 
 
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Тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею определился с тем, кто будет капитаном на стартующем сегодня, в пятницу, чемпионате мира в Риге. Это форвард "Нью-Джерси"...
 
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