31 мая начнут судить следующих 12 фигурантов «пинского дела»

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Пинчан судят за протесты 9-10 августа 2020 года в их родном городе, всех обвиняют в «участии в массовых беспорядках» (ч. 2 ст. 293 УК РБ). Вечером 9 августа пинчане, которые хотели узнать результаты выборов, собрались возле местного райисполкома и там произошла стычка с милиционерами – люди начали защищаться от нападений силовиков,Белсат.