Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров удалил свою страницу в социальной сети Facebook. В пятницу, 21 мая, при переходе на его страницу отображается сообщение о том, что контент недоступен.









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пишет Фокус. Сам Дуров пока что никак не прокомментировал свое решение, однако из его уст неоднократно звучала критика в адрес самой крупной социальной сети в мире,Фокус.





В частности, он заявлял о том, что корпорация Facebook якобы распространяет мифы о мессенджере Telegram. Якобы в компании есть елый отдел, "который занимается выяснением того, почему Telegram так популярен".

"Мы также обнаружили ботов, которые распространяют слухи о нашем мессенджере в социальных сетях", – передает его слова "РИА Новости".





Помимо этого, в июне 2020 года Дуров обвинял соцсеть и принадлежащую ей сеть Instagram в мошеннических схемах, благодаря которым те якобы зарабатывают деньги на рекламе, используя его имя.





Напомним, ранее Павел Дуров раскритиковал корпорацию Apple, назвав любителей iPhone "цифровыми рабами". По словам Дурова, подход американской компании ценится Компартией Китая, которая благодаря Apple теперь контролирует данные граждан, предпочитающих iPhone.





А не так давно Дуров вызвал бурную реакцию пользователей сети, опубликовав в Instagram свой первый за более чем три года снимок. На фотографии бизнесмен запечатлен сидящим с голым торсом в позе лотоса на крыше здания в Объединенных Арабских Эмиратах.











