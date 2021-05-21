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На примере площадок мотовелозавода и «Горизонта» власти обещают отработать систему внедрения инноваций. Слабо верится
Источник материала: Партизан
На рассмотрение Александра Лукашенко внесен проект указа по развитию территории мотовелозавода.
Об этом 20 мая рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев по итогам совещания по вопросам развития столицы,
По словам главы столичной администрации, на примере мотовелозавода и площадки «Горизонта» будет отрабатываться система внедрения новых инновационных производств в Минске.
Кроме того, как отметил В. Кухарев, руководителем государства «поставлена задача плотно работать по увеличению потребления электроэнергии при отоплении жилья, при строительстве».
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На примере площадок мотовелозавода и «Горизонта» власти обещают отработать систему внедрения инноваций. Слабо верится
На рассмотрение Александра Лукашенко внесен проект указа по развитию территории мотовелозавода.
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