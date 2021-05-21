На примере площадок мотовелозавода и «Горизонта» власти обещают отработать систему внедрения инноваций. Слабо верится

сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на БелТА. Об этом 20 мая рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев по итогам совещания по вопросам развития столицы,корреспондент агентства «Минск-Новости» сона БелТА.





По словам главы столичной администрации, на примере мотовелозавода и площадки «Горизонта» будет отрабатываться система внедрения новых инновационных производств в Минске.





Кроме того, как отметил В. Кухарев, руководителем государства «поставлена задача плотно работать по увеличению потребления электроэнергии при отоплении жилья, при строительстве».