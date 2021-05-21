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Лишение прав и 435 рублей штрафа: в ГАИ назвали самую частую причину ДТП

21.05.2021 19:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Лишение прав и 435 рублей штрафа: в ГАИ назвали самую частую причину ДТП

Неправильный выбор скорости движения ― не соответствующий дорожным и погодным условиям, а также нарушение правил обгона становятся наиболее частыми причинами аварий на дорогах, рассказала радио Sputnik старший инспектор отдлеления агитации и пропаганды Минской областной Госавтоинспекции Ирина Сапунова.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"В целях предупреждения ДТП по причине превышения скоростных режимов ГАИ до 23 мая проводит профилактическую акцию "Скорость" в ходе которой стражи дорог напомнят водителям-нарушителям о необходимости соблюдения скоростных режимов, последствиях таких правонарушений и ответственности за лихачество" , ― предупредила Сапунова.

Представитель Госавтоинспекции напомнила об ответственности за наиболее частое водительское нарушение в соответствии со ст. 18.12 КоАП РБ:

  • превышение скорости от 10 до 20 км/ч ―предупреждение или штраф до 1б.в. (29 рублей);
  • превышение скорости от 20 до 30 км/ч ― штраф 1-3 базовые величины (29 ―87 рублей);
  • превышение скорости от 30 до 40 км/ч ― штраф 3-10 базовых (87 ― 290 рублей);  
  • превышение скорости на 40 и более км/ч  ― штраф 8-12 б.в. (232 ― 348 рублей);

превышение более 20  км/ч повторно в течение года ― штраф 5-15 базовых (145 ― 435 рублей) или лишение прав сроком до 1 года.

Мотопатрули на дежурстве

В Госавтоинспекции Минской области также напомнили о дежурстве спецпатрулей ДПС на областных дорогах. Инспекторы передвигаются на мотоциклах, мощность которых позволяет догнать как лихачей на автомобилях, так и нарушителей- байкеров. Мотопатруль действует в Минском, Логойском, Смолевичском, Борисовском и Солигорском районах.

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В выходные Госавтоинспекция традиционно будет ловить лихачей за превышение скорости и экстремальные обгоны; наказание для нарушителей варьируется от...
 
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