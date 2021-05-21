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Лишение прав и 435 рублей штрафа: в ГАИ назвали самую частую причину ДТП
21.05.2021 19:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Неправильный выбор скорости движения ― не соответствующий дорожным и погодным условиям, а также нарушение правил обгона становятся наиболее частыми причинами аварий на дорогах, рассказала радио Sputnik старший инспектор отдлеления агитации и пропаганды Минской областной Госавтоинспекции Ирина Сапунова.
© Sputnik / Виктор Толочко
"В целях предупреждения ДТП по причине превышения скоростных режимов ГАИ до 23 мая проводит профилактическую акцию "Скорость" в ходе которой стражи дорог напомнят водителям-нарушителям о необходимости соблюдения скоростных режимов, последствиях таких правонарушений и ответственности за лихачество" , ― предупредила Сапунова.
Представитель Госавтоинспекции напомнила об ответственности за наиболее частое водительское нарушение в соответствии со ст. 18.12 КоАП РБ:
превышение более 20 км/ч повторно в течение года ― штраф 5-15 базовых (145 ― 435 рублей) или лишение прав сроком до 1 года.
Мотопатрули на дежурстве
В Госавтоинспекции Минской области также напомнили о дежурстве спецпатрулей ДПС на областных дорогах. Инспекторы передвигаются на мотоциклах, мощность которых позволяет догнать как лихачей на автомобилях, так и нарушителей- байкеров. Мотопатруль действует в Минском, Логойском, Смолевичском, Борисовском и Солигорском районах.
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В выходные Госавтоинспекция традиционно будет ловить лихачей за превышение скорости и экстремальные обгоны; наказание для нарушителей варьируется от...
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