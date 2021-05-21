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Страны Балтии призвали обеспечить прозрачность учений "Запад-2021"

21.05.2021 19:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мая – Sputnik. Литва, Латвия и Эстония призвали обеспечить прозрачность совместных белорусско-российских учений "Запад-2021", сообщила пресс-служба литовского Министерства национальной обороны.

© Photo : Военное информационное агентство ВС РБ "Ваяр"
Наступательные действия: что отработают на учениях "Запад - 2021"

В пятницу главы оборонных ведомств трех балтийских республик встретились на авиационной базе ВВС в Шяуляе и обсудили вопросы региональной безопасности.

"Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас вместе с министром обороны Эстонии Каале Лаанет и министром обороны Латвии Артисом Пабриксом договорились координировать действия стран Балтии в преддверии учений "Запад-2021" и призвали Россию и Беларусь обеспечить их прозрачность", – говорится в сообщении.

В ходе встречи министры подписали совместное заявление, устанавливающее области для более тесного сотрудничества между странами Балтии.

Учения "Запад-2021" запланированы на 10-16 сентября, в рамках маневров планируется решить следующие задачи: новые способы совместных действий сводных подразделений на высоко урбанизированной местности; оценка эффективности новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники; заимствование боевого опыта российских офицеров продолжение совершенствования форм и способов применения войск. Ранее в Минобороны республики заявляли, что учения войск Беларуси и России носят исключительно оборонительный характер.

 
Теги: Минск
 
 
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Министры обороны стран Балтии договорились координировать совместные действия в преддверии учений.
 
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