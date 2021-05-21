Правила дачной жизни: что можно, а что нельзя

Источник материала: Sputnik Беларусь

С наступлением тепла владельцы дач и загородных домов начинают наводить образцовый порядок на своих приусадебных участках: делать ремонт, обрезать сухие ветки, собирать и сжигать прошлогодний мусор.

Как это сделать безопасно, а также о других правилах жизни за городом – в специальной справке Sputnik.

Как безопасно сжигать мусор на участке

"Места для разведения костров необходимо очистить от горючих веществ и материалов, сухой растительности и обеспечить средствами тушения", – сообщили в пресс-службе МЧС.

Нужно следить за тем, чтобы пламя и искры не попадали на элементы зданий и сооружений. Расстояние до выступающих частей зданий и сооружений от специальных приспособлений для приготовления пищи не должно быть менее 2 метров, от мест разведения костров – менее 8 метров.

Когда дрова (угли) догорели – их необходимо потушить до полного прекращения тления.

Также нельзя разводить костры на торфяных грунтах и под кронами деревьев.

Обязательное условия: если используете мангалы и приспособления для приготовления пищи, разводите костры – постоянно контролируйте процесс.

Для разжигания костров и угля нельзя использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (за исключением специально предназначенных для розжига).

"На придомовой территории, земельных участках, предоставленных для ведения коллективного садоводства или дачного строительства, не допускается выжигание сухой растительности на корню", – подчеркнули в пресс-службе МЧС.

Когда нельзя шуметь на даче

Правила жизни на даче не отличаются от тех, что установлены в городе. Там также необходимо соблюдать определенный порядок – не создавать вибрацию и шум в период с 23 до 7 часов. В противном случае это влечет наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин (ч.1 ст. 22.12 КоАП Республики Беларусь), уточнили в Минском РУВД.

Также недопустимо проведение работ по переустройству и (или) перепланировке, которые создают шум или вибрацию, в выходные и праздничные дни. В будние дни с 19 до 9 часов от таких работ также придется отказаться. Иначе, это также грозит наложением штрафа в размере от 4 до 10 базовых величин, для индивидуального предпринимателя или юридического лица – от 5 до 25 базовых величин (согласно ч.3 ст.22.12 КоАП Республики Беларусь.

Если же вы вынуждены неоднократно делать замечание соседу по поводу шума в то время, когда это запрещено, то это уже можно трактовать как мелкое хулиганство. Наказание в этом случае будет гораздо серьезнее – штраф в размере от двух до 30 базовых величин, или общественные работы, или административный арест (ст.19.1 КоАП РБ), подчеркнули в Минском РУВД.

За что еще могут дать штрафы

Недопустимо содержать домашних животных в условиях, которые могут привести к его истощению. За жестокое обращение с животными предусмотрен штраф в размере 15 базовых величин (ч.1.ст.16.29 КоАП РБ).

Если же в результате жестокого обращения животное подверглось истязанию либо погибло, то наказание становится суровее – штраф от 20 до 30 базовых величин либо заменяется общественными работами или административным арестом (ч.3 ст.16.29 КоАП РБ).

"Штрафы в размере до 20 базовых величин могут дать также за посев и выращивание на приусадебном участке растений либо грибов, которые содержат наркотические средства или психотропные вещества. Поэтому маку и конопле – не место на огороде", – предупреждают в Минском РУВД.

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