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Карикатура дня. «С Запада надвигаются волны экстремизма»
21.05.2021 —
Разное
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Салiдарнасць
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Источник материала:
Салiдарнасць
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плавно перетек в прогноз погоды. Карикатурист
Сергей Елкин
делится впечатлениями от российского телевидения.
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Карикатура дня. «С Запада надвигаются волны экстремизма»
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