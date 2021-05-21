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Об этом сообщает ESPN.

пишет РБК-Украина. Прокуратура в Сан-Исидро, Аргентина, попросила суд запретить подозреваемым выезжать из страны,РБК-Украина.





Марадона умер в возрасте 60 лет 25 ноября 2020 года от сердечной недостаточности через две недели после операции на головном мозге.





Леопольдо Луке, нейрохирург, который провел успешную операцию на головном мозге Марадоне, и психиатр Агустина Косачев, которая лечила бывшую футбольную звезду, есть среди семи обвиняемых. Они отрицали любые противоправные действия.





Аудио частных разговоров между врачами и людьми из окружения Марадоны попали в СМИ и свидетельствует о том, что за футболистом не следили должным образом.





Семья Марадоны считает Луке одним из виновных в его смерти.





Для расследования обстоятельств смерти Марадоны создана специальная медицинская комиссия. В ее докладе отмечается, что команда медиков действовала "неуместно, дефицитно и необдуманно" и оставила его "на произвол судьбы".





Среди обвиняемых также две медсестры, координатор-медсестра, врач и психолог.





Вскрытие Марадоны установило, что он умер во сне от острого отека легких, скопления жидкости в легких из-за застойной сердечной недостаточности.





В отчете по токсикологии не обнаружено алкоголя и незаконных веществ, однако использовались психотропные препараты для лечения тревоги и депрессии.





Давать показания обвиняемые начнут с 31 мая.





Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года. Ему было 60 лет. В начале ноября 2020 года Марадона перенес операцию на головном мозге. 11 ноября он был выписан из больницы.





Полиция начала расследование в отношении личного врача Марадоны Леопольдо Луке и провела ряд обысков дома и в его клинике. Врача заподозрили в непредумышленном убийстве футболиста.