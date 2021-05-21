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Видео погони за пьяным бесправником в Могилеве
Источник материала: Партизан
Инспекторы ГАИ задержали могилевчанина, проигнорировавшего требование об остановке, сообщает сайт УВД Могилевского облисполкома.
Фото: ГАИ
События происходили 21 мая после полуночи в Могилеве.
Сотрудники дорожной инспекции догоняли водителя «Жигулей», пытавшегося уйти от ответственности. Не помогли ему и спортивные навыки, которые он проявил, убегая от инспекторов.
Нарушителем оказался 21-летний могилевчанин. Бесправник был пьян. Медицинское освидетельствование показало 1,4 промилле.
В отношении мужчины составлено 3 протокола об административных правонарушениях. Автомобиль на штрафстоянке,
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Инспекторы ГАИ задержали могилевчанина, проигнорировавшего требование об остановке, сообщает сайт УВД Могилевского облисполкома.
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