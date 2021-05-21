Видео погони за пьяным бесправником в Могилеве





Фото: ГАИ





События происходили 21 мая после полуночи в Могилеве





Сотрудники дорожной инспекции догоняли водителя «Жигулей», пытавшегося уйти от ответственности. Не помогли ему и спортивные навыки, которые он проявил, убегая от инспекторов.





Нарушителем оказался 21-летний могилевчанин. Бесправник был пьян. Медицинское освидетельствование показало 1,4 промилле.



