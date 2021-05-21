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Салат из красного редиса. Полезный весенний рецепт
Источник материала: ОНТ
Как сделать полезный весенний салат из красного редиса? Рецептом и секретами приготовления делится телеведущая Екатерина Тишкевич.
С наступлением весны одним из самых популярных овощей на нашем столе становится редиска – яркая и хрустящая, обладающая пикантным вкусом. Редиска содержит витамин С и обладает антиоксидантным действием. Так что включать её в рацион не просто можно, но и нужно. Предлагаю приготовить из редиски салат, а её антиоксидантное действие усилить за счёт добавления микрозелени.
Вам понадобится:
Как готовить?
1. Редиску вымыть, просушить и нарезать на 4 части.
2. Огурцы вымыть, просушить и нарезать на кусочки среднего размера. Далее мелко нарезать перья лука.
3. Добавить микрозелень редиса красного. Посолить по вкусу.
4. Заправить салат по желанию: сметаной, греческим йогуртом или растительным маслом.
Приятного аппетита!
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Как сделать полезный весенний салат из красного редиса? Рецептом и секретами приготовления делится телеведущая Екатерина Тишкевич. С наступлением весны одним из...
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