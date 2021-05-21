Салат из красного редиса. Полезный весенний рецепт

Источник материала: ОНТ

Как сделать полезный весенний салат из красного редиса? Рецептом и секретами приготовления делится телеведущая Екатерина Тишкевич.

С наступлением весны одним из самых популярных овощей на нашем столе становится редиска – яркая и хрустящая, обладающая пикантным вкусом. Редиска содержит витамин С и обладает антиоксидантным действием. Так что включать её в рацион не просто можно, но и нужно. Предлагаю приготовить из редиски салат, а её антиоксидантное действие усилить за счёт добавления микрозелени.

Вам понадобится:

редиска красная – 15 шт.;

огурцы свежие – 4 шт.;

лук зелёный – 8 перьев;

микрозелень редиса красного – 10 г;

сметана (греческий йогурт, растительное масло) – 3-4 ст. л.;

соль по вкусу.

Как готовить?

1. Редиску вымыть, просушить и нарезать на 4 части.





2. Огурцы вымыть, просушить и нарезать на кусочки среднего размера. Далее мелко нарезать перья лука.





3. Добавить микрозелень редиса красного. Посолить по вкусу.





4. Заправить салат по желанию: сметаной, греческим йогуртом или растительным маслом.

Приятного аппетита!

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