Павел Дуров удалил страницу в Facebook

Источник материала: ОНТ

Создатель мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров удалил свой аккаунт в Facebook.

Сам Дуров не прокомментировал удаление своей страницы. Когда именно он это сделал и собирается ли возвращать аккаунт, тоже неизвестно.

В начале мая долларовый миллионер спустя 3 года опубликовал фотографию в Instagram из Дубаи, где он медитирует в позе лотоса.

Фото: instagram.com/durov





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