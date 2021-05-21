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Павел Дуров удалил страницу в Facebook
Источник материала: ОНТ
Создатель мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров удалил свой аккаунт в Facebook.
Сам Дуров не прокомментировал удаление своей страницы. Когда именно он это сделал и собирается ли возвращать аккаунт, тоже неизвестно.
В начале мая долларовый миллионер спустя 3 года
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Создатель мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров удалил свой аккаунт в Facebook. Сам Дуров не прокомментировал удаление своей страницы. Когда именно он...
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