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Павел Дуров удалил страницу в Facebook

21.05.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Павел Дуров удалил страницу в Facebook

Создатель мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров удалил свой аккаунт в Facebook

Сам Дуров не прокомментировал удаление своей страницы. Когда именно он это сделал и собирается ли возвращать аккаунт, тоже неизвестно. 

В начале мая долларовый миллионер спустя 3 года опубликовал фотографию в Instagram из Дубаи, где он медитирует в позе лотоса. 

Фото: instagram.com/durov


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Создатель мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров удалил свой аккаунт в Facebook.  Сам Дуров не прокомментировал удаление своей страницы. Когда именно он...
 
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