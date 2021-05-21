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Гандбольная Лига чемпионов: «Мешков Брест» уступил «Барселоне» и завершил выступление

21.05.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гандбольная Лига чемпионов: «Мешков Брест» уступил «Барселоне» и завершил выступление

Гандболисты «Мешков Бреста» завершили выступление в Лиге чемпионов. Лучший клуб Беларуси уступил в ответном четвертьфинальном матче «Барселоне» – 28:40.

Самым результативным игроком в составе БГК стал Никита Вайлупов, забросивший 7 мячей. Он же на данный момент является лучшим бомбардиром всей Лиги чемпионов. Напомним, что первая встреча в Бресте так же завершилась победой каталонского клуба – 33:29. Тем не менее, для «Мешков Бреста» этот еврокубковый сезон стал самым успешным в истории. Брестчане впервые пробились в четвертьфинальную стадию. «Финал четырех» Лиги чемпионов по традиции состоится в Кёльне, в нем сыграю «Барселона», французские «Нант» и «ПСЖ», а также датский «Ольборг».  

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Теги: Брест
 
 
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Гандболисты «Мешков Бреста» завершили выступление в Лиге чемпионов. Лучший клуб Беларуси уступил в ответном четвертьфинальном матче «Барселоне» – 28:40. Самым...
 
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