Гандбольная Лига чемпионов: «Мешков Брест» уступил «Барселоне» и завершил выступление

Источник материала: ОНТ

Гандболисты «Мешков Бреста» завершили выступление в Лиге чемпионов. Лучший клуб Беларуси уступил в ответном четвертьфинальном матче «Барселоне» – 28:40.

Самым результативным игроком в составе БГК стал Никита Вайлупов, забросивший 7 мячей. Он же на данный момент является лучшим бомбардиром всей Лиги чемпионов. Напомним, что первая встреча в Бресте так же завершилась победой каталонского клуба – 33:29. Тем не менее, для «Мешков Бреста» этот еврокубковый сезон стал самым успешным в истории. Брестчане впервые пробились в четвертьфинальную стадию. «Финал четырех» Лиги чемпионов по традиции состоится в Кёльне, в нем сыграю «Барселона», французские «Нант» и «ПСЖ», а также датский «Ольборг».

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