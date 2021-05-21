Чемпионат мира по хоккею стартовал в Риге, но спортивного праздника там не ощущается: впечатлениями поделилась болельщица

Источник материала: ОНТ

Чемпионат мира по хоккею стартовал сегодня в Риге. Но большого праздника на улицах латвийской столицы не ощущается. Зарубежные болельщики не приехали из-за пандемии, и даже для местных нет ни одной фан-зоны. Напомним, мировое хоккейное первенство изначально должны были принять Минск и Рига, однако Международная федерация хоккея решила иначе, в итоге лишив любителей этого вида спорта настоящего праздника. А каким он может и должен быть, многие помнят еще с 2014-го, когда хоккейное первенство принимала белорусская столица. Это было громко, ярко, зрелищно и спортивно. Впечатлениями от рижских улиц поделилась болельщица белорусской сборной:

– Действительно, в Риге сегодня начинается большой хоккей. Но, к сожалению, понять это можно лишь по флагам, развешанным вдоль улиц. Той самой атмосферы спортивного праздника, которая знакома белорусам по чемпионату мира-2014 в Минске, здесь, увы, нет. И лишь поклонники игры знают, что хоккей совсем рядом.

Конечно, ситуацию усугубил COVID-19 – болельщики из других стран приехать не смогли. Не придает нужной атмосферы и территория вокруг ледового холла стадиона «Даугава», который принимает чемпионат. В эксплуатацию объект сдали в последний момент – неделю назад. Благоустройство еще продолжается. Разумеется, нет и фан-зон для болельщиков. Их просто нет в городе. Вообще, для Латвии этот чемпионат мира сродни испытанию, а не привилегии. Собственно, так и получается – визуально видно, что в Риге нет того спортивного праздника, который мог быть. Что касается игроков, они буквально изолированы от внешнего мира. Спортсмены живут в так называемых «пузырях»: покидать отель им запрещено, только на тренировки и матчи.

Впрочем, у местных болельщиков еще есть надежда оказаться на трибунах: после долгих дебатов Сейм Латвии поручил кабинету министров разработать план допуска зрителей. Есть вероятность, что на матчах смогут побывать недавно вакцинированные или переболевшие COVID-19 поклонники хоккея. Решение за правительством. Пока же болеть за команды придется у экранов телевизоров или смотреть онлайн-трансляции.

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