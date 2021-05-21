В Пермском крае школьник ножом несколько раз ударил учительницу

Источник материала: ОНТ

В городе Березники Пермского края 16-летний подросток принёс в школу нож и ранил им пожилую учительницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Случай произошел в лицее №1. 16-летний парень несколько раз ножом ударил 74-летнюю учительницу. Женщину экстренно госпитализировали с двумя ножовыми ранениями, а школьника задержали.

Мотивы подростка пока не сообщаются. Следственный комитет проводит расследование. На месте работают также и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Фото: БЕЛТА

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