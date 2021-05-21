|
В Пермском крае школьник ножом несколько раз ударил учительницу
Источник материала: ОНТ
В городе Березники Пермского края 16-летний подросток принёс в школу нож и ранил им пожилую учительницу. Об этом
Случай произошел в лицее №1. 16-летний парень несколько раз ножом ударил 74-летнюю учительницу. Женщину экстренно госпитализировали с двумя ножовыми ранениями, а школьника задержали.
Мотивы подростка пока не сообщаются. Следственный комитет проводит расследование. На месте работают также и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В городе Березники Пермского края 16-летний подросток принёс в школу нож и ранил им пожилую учительницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)