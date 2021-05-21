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Министерство внутренних дел и Белорусская православная церковь подписали соглашение о сотрудничестве

21.05.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Министерство внутренних дел и Белорусская православная церковь подписали соглашение о сотрудничестве

Сберечь не одну жизнь! Министерство внутренних дел и Белорусская православная церковь сегодня подписали соглашение о сотрудничестве.

В документе речь о более тесной и наступательной работе, чтобы не допустить вовлечение молодежи в незаконный оборот наркотиков. Это вызов, которому противостоят и силовые структуры, и духовенство, но теперь сотрудничество станет систематизированным. Прежде всего, в соглашении акцент на профилактике подобных правонарушений. Сотрудники МВД и священнослужители будут вместе посещать учебные заведения и окажут консультативную помощь родственникам тех, кто распространяет или употребляет наркотики.

Только с начала года за распространение наркотиков задержано более 80 школьников и студентов. Многих из них вовлекают в преступную деятельность через социальные сети, где МВД и Белорусская православная церковь также намерены усилить противодействие преступному бизнесу.

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Сберечь не одну жизнь! Министерство внутренних дел и Белорусская православная церковь сегодня подписали соглашение о сотрудничестве. В документе речь о более...
 
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