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С августа 2020-го в суды направлены 667 уголовных дел в связи с протестами

21.05.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

С августа 2020-го в суды направлены 667 уголовных дел в связи с протестами

С августа 2020 года прокуроры направили в суды 667 уголовных дел в отношении 944 человек в связи с участием в массовых беспорядках. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Уголовные дела возбуждены по фактам участия в протестах, насилия в адрес сотрудников правоохранительных органов, публичных оскорблений, осквернения надписями в общественных местах, хулиганства, а также надругательства над государственной символикой. Сообщается, что 682 человека уже осуждены.

При этом прокуроры ежедневно продолжают в Сети мониторинг признаков правонарушений и различных оскорблений в адрес представителей госорганов и правоохранителей.

В ведомстве отметили, что для поиска используются технологии искусственного интеллекта для распознавания лиц.

Фото: БЕЛТА

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С августа 2020 года прокуроры направили в суды 667 уголовных дел в отношении 944 человек в связи с участием в массовых беспорядках. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на...
 
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