В Барановичах разбился военный самолёт Як-130: первые минуты трагедии глазами очевидцев

Источник материала: ОНТ

Страшная новость взорвала все информационные ленты страны: в Барановичах разбился военный самолёт Як-130. Два пилота, ценой собственной жизни, сделали всё от них зависящее, чтобы «положить» неисправную машину в безопасную точку города.

Посмертный подвиг пилотов и первые минуты трагедии глазами очевидцев в эксклюзивном материале наших корреспондентов:

Микрорайон Восточный. Дома вплотную друг к дружке. И лишь маленький пятачок поляны по центру. Рабочий полдень. Спустя считанные минуты размеренный и привычный уклад Барановичей в буквальном смысле взорвёт крушение военного самолёта.

Секунда тишины. Вторая. Когда оправятся от первого шока, за считанные мгновения к месту трагедии соберётся весь город.

Сейчас вы видите самые первые кадры, снятые очевидцем сразу же после крушения.

Местные жители не в силах сдерживать эмоции. Они ещё не знают, что в кабине военной машины находились майор Ничипорчик и лейтенант Куконенко. Которые тоже не знали, что именно этот учебно-тренировочный полет станет для них последним.. Уже в воздухе они поймут – штурмовик неисправен.

Падение неизбежно. Но до последнего экипаж будет выводить самолёт на тот самый пятачок поляны между домами. Практически задевая крыши домов. Они спасут людей, но не спасут себя.

Дали жизнь другим людям. Не оставляя никаких шансов себе.

Растерянные жители долго пытались подобрать слова в разговоре. Но едины были в одном: это настоящий подвиг экипажа.

МЧС, следователи, военные, судмедэксперты – все силы направят на место трагедии. Однако делать хоть какие-то выводы и заключения ещё слишком рано.

Сутки спустя появятся предварительные расшифровки «чёрных ящиков». Да, всё именно так, они уводили машину в безопасное на земле место. Хотя сами могли и спастись. Требование руководящих документов: в критической ситуации экипаж обязан катапультироваться.

Но в это мгновение самолёт потерял контроль и его траектория изменилась в сторону города. Пилоты понимали: если они покинут самолёт – произойдёт катастрофа. Они успеют перейти на резервную систему управления, которая позволит изменить направление полёта. Но не его высоту... От момента аварийного сигнала аварийной до падения пройдёт чуть больше минуты.

Трагедия, не оставившая равнодушным никого. Команда «Тревожной кнопки» выражает соболезнования родным и близким пилотов, которые ценой своей жизни совершили подвиг с большой буквы.

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