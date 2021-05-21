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Школьница из США смогла защититься от преступника благодаря приему из сериала

21.05.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Школьница из США смогла защититься от преступника благодаря приему из сериала

11-летняя девочка смогла спастись от напавшего на неё мужчину и облегчила работу полиции по его поиску благодаря просмотру детективного сериала. Об этом сообщили в программе Today на телеканале NBC.

Инцидент произошел 18 мая в США. Девочка играла возле дороги, как неожиданно возле нее остановился белый автомобиль. Из него выбежал мужчина, который попытался схватить школьницу, но она отбилась и нападавший сбежал. Позднее девочка рассказала, что в руках у злоумышленника был нож.

К счастью, американка физически не пострадала и смогла убежать. Также школьница краской пометила преступника, чтобы полиции было легче его опознать. Об этом приёме она узнала в сериале «Закон и порядок. Специальный корпус».

По словам шерифа, подозреваемого задержали через пару часов. Им оказался 30-летний Джаред Пол Станга. Он уже был судим и обвинялся в сексуальных домогательствах к детям. Сейчас его заключили под стражу.

Фото и видео: www.facebook.com

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11-летняя девочка смогла спастись от напавшего на неё мужчину и облегчила работу полиции по его поиску благодаря просмотру детективного сериала. Об этом сообщили в...
 
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