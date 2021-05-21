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В Киеве прошли столкновения между националистами и сторонниками Медведчука

21.05.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Киеве прошли столкновения между националистами и сторонниками Медведчука

В Киеве сегодня – столкновения между националистами и сторонниками политика Виктора Медведчука, которого обвиняют в государственной измене и сотрудничестве с российскими спецслужбами.

К зданию Киевского апелляционного суда вышли несколько десятков человек с лозунгами и флагами праворадикальных политических сил. Их требование – арестовать политика. Националисты также агрессивно вели себя со сторонниками Медведчука, возникла драка: участники потасовки наносили удары, бросали бутылки и жгли дымовые шашки. В столкновение вмешались силовики, отделив «живым щитом» противников. Сам Медведчук отвергает все обвинения, утверждая, что это политическое преследование. Сейчас он под домашним арестом, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

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В Киеве сегодня – столкновения между националистами и сторонниками политика Виктора Медведчука, которого обвиняют в государственной измене и сотрудничестве с...
 
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