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Госдума предложила создать единую комиссию для борьбы с вмешательством в дела Беларуси и России

21.05.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Госдума предложила создать единую комиссию для борьбы с вмешательством в дела Беларуси и России

Создать единую комиссию для борьбы с вмешательством в дела Беларуси и России предложила Госдума на международной конференции парламентариев Союзного государства.


Она прошла в формате видеомоста. По словам депутатов, попытки вмешательства во внутренние дела двух стран предпринимают одни и те же зарубежные неправительственные организации и фонды. Инструменты воздействия – как под копирку. Используются соцсети для вовлечения молодежи в незаконные протестные акции. Сегодня для Беларуси и России противодействие внешней угрозе – одна из основных задач для обеспечения безопасности. Государства не могут не реагировать на попытки ущемления прав граждан и вмешательства во внутренние дела.

Парламентарии, представители профильных министерств и ведомств уверены – диалог позволит выбрать наиболее важные для Союзного государства аспекты внешних вызовов и угроз. И выработать конструктивные предложения и подходы для эффективного противодействия.

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Создать единую комиссию для борьбы с вмешательством в дела Беларуси и России предложила Госдума на международной конференции парламентариев Союзного...
 
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