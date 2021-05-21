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Госдума предложила создать единую комиссию для борьбы с вмешательством в дела Беларуси и России
Источник материала: ОНТ
Создать единую комиссию для борьбы с вмешательством в дела Беларуси и России предложила Госдума на международной конференции парламентариев Союзного государства.
Она прошла в формате видеомоста. По словам депутатов, попытки вмешательства во внутренние дела двух стран предпринимают одни и те же зарубежные неправительственные организации и фонды. Инструменты воздействия – как под копирку. Используются соцсети для вовлечения молодежи в незаконные протестные акции. Сегодня для Беларуси и России противодействие внешней угрозе – одна из основных задач для обеспечения безопасности. Государства не могут не реагировать на попытки ущемления прав граждан и вмешательства во внутренние дела.
Парламентарии, представители профильных министерств и ведомств уверены – диалог позволит выбрать наиболее важные для Союзного государства аспекты внешних вызовов и угроз. И выработать конструктивные предложения и подходы для эффективного противодействия.
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Создать единую комиссию для борьбы с вмешательством в дела Беларуси и России предложила Госдума на международной конференции парламентариев Союзного...
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