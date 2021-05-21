Экс-депутат Рады Украины помогал готовить боевиков для госпереворота в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Громкие признания в Украине проливают свет на недавние белорусские события. Находящийся под следствием в Киеве бывший командир добровольческого батальона и экс-депутат Рады Семён Семенченко дал показания о том, что участвовал в подготовке боевиков, которые должны были организовать госпереворот в Беларуси.





Семенченко задержали по подозрению в создании незаконного вооружённого формирования в Украине. Он под стражей с марта. В ходе допросов получена разная информация, в том числе бывший депутат подтвердил информацию о том, что готовил боевиков для вооружённого захвата власти в Беларуси, а всю работу координировало Главное управление украинской разведки, заявил Семенченко.

О подготовке государственного переворота в Беларуси телеканал ОНТ рассказывал подробно – в нашем эфире была целая серия фильмов-расследований об этих событиях. В частности, в проекте « Тротил протеста » шла речь о боевиках и тайниках с оружием. Белорусские спецслужбы установили, что именно к Семенченко в Украину ездил Автухович. Именно с помощью бывшего украинского депутата Автуховичу удалось собрать внушительный арсенал оружия, взрывчатки и боеприпасов. А что-то даже успели пустить в дело – пострадали дом и автомобиль. Автухович с подельниками задержаны и находятся под следствием.

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