|
Экс-депутат Рады Украины помогал готовить боевиков для госпереворота в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Громкие признания в Украине проливают свет на недавние белорусские события. Находящийся под следствием в Киеве бывший командир добровольческого батальона и экс-депутат Рады Семён Семенченко дал показания о том, что участвовал в подготовке боевиков, которые должны были организовать госпереворот в Беларуси.
Семенченко задержали по подозрению в создании незаконного вооружённого формирования в Украине. Он под стражей с марта. В ходе допросов получена разная информация, в том числе бывший депутат подтвердил информацию о том, что готовил боевиков для вооружённого захвата власти в Беларуси, а всю работу координировало Главное управление украинской разведки, заявил Семенченко.
О подготовке государственного переворота в Беларуси телеканал ОНТ рассказывал подробно – в нашем эфире была целая серия фильмов-расследований об этих событиях. В частности, в проекте «
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Громкие признания в Украине проливают свет на недавние белорусские события. Находящийся под следствием в Киеве бывший командир добровольческого батальона и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)