ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Экс-депутат Рады Украины помогал готовить боевиков для госпереворота в Беларуси

21.05.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Экс-депутат Рады Украины помогал готовить боевиков для госпереворота в Беларуси

Громкие признания в Украине проливают свет на недавние белорусские события. Находящийся под следствием в Киеве бывший командир добровольческого батальона и экс-депутат Рады Семён Семенченко дал показания о том, что участвовал в подготовке боевиков, которые должны были организовать госпереворот в Беларуси.


Семенченко задержали по подозрению в создании незаконного вооружённого формирования в Украине. Он под стражей с марта. В ходе допросов получена разная информация, в том числе бывший депутат подтвердил информацию о том, что готовил боевиков для вооружённого захвата власти в Беларуси, а всю работу координировало Главное управление украинской разведки, заявил Семенченко.

О подготовке государственного переворота в Беларуси телеканал ОНТ рассказывал подробно – в нашем эфире была целая серия фильмов-расследований об этих событиях. В частности, в проекте «Тротил протеста» шла речь о боевиках и тайниках с оружием. Белорусские спецслужбы установили, что именно к Семенченко в Украину ездил Автухович. Именно с помощью бывшего украинского депутата Автуховичу удалось собрать внушительный арсенал оружия, взрывчатки и боеприпасов. А что-то даже успели пустить в дело – пострадали дом и автомобиль. Автухович с подельниками задержаны и находятся под следствием.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Громкие признания в Украине проливают свет на недавние белорусские события. Находящийся под следствием в Киеве бывший командир добровольческого батальона и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Смерть Марадоны: 7 медиков обвинили в "обычном убийстве с возможным умыслом"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by