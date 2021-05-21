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В Солигорске мужчина с ножом напал на соседку и инсценировал смерть как самоубийство

21.05.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Солигорске мужчина с ножом напал на соседку и инсценировал смерть как самоубийство

Следственный комитет завершил расследование убийства, которое произошло 19 декабря в Солигорске, сообщили в ведомстве.

19 декабря 2020 года 46-летний солигорчанин и его 52-летняя соседка распивали спиртное. Возникла ссора, и мужчина нанёс женщине удары, в том числе и ножом. От полученных ран пострадавшая скончалась.

На убийстве обвиняемый не остановился и похитил у соседки более Br300.

Ранее мужчина был не раз судим, в том числе и за причинение тяжких телесных повреждений своей сожительнице. За пару месяцев до убийства он был условно-досрочно освобожден. Сейчас он вновь заключен под стражу.

Действия солигорчанина квалифицировали как убийство с особой жестокостью и кражу.

Фото: СК

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Следственный комитет завершил расследование убийства, которое произошло 19 декабря в Солигорске, сообщили в ведомстве. 19 декабря 2020 года 46-летний солигорчанин и...
 
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