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В Солигорске мужчина с ножом напал на соседку и инсценировал смерть как самоубийство
Источник материала: ОНТ
Следственный комитет завершил расследование убийства, которое произошло 19 декабря в Солигорске,
19 декабря 2020 года 46-летний солигорчанин и его 52-летняя соседка распивали спиртное. Возникла ссора, и мужчина нанёс женщине удары, в том числе и ножом. От полученных ран пострадавшая скончалась.
На убийстве обвиняемый не остановился и похитил у соседки более Br300.
Ранее мужчина был не раз судим, в том числе и за причинение тяжких телесных повреждений своей сожительнице. За пару месяцев до убийства он был условно-досрочно освобожден. Сейчас он вновь заключен под стражу.
Действия солигорчанина квалифицировали как убийство с особой жестокостью и кражу.
Фото: СК
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Следственный комитет завершил расследование убийства, которое произошло 19 декабря в Солигорске, сообщили в ведомстве. 19 декабря 2020 года 46-летний солигорчанин и...
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