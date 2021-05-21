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Соучредитель TUT.by назвал ситуацию с порталом похожую на рейдерский захват

21.05.2021 19:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Возбуждение уголовного дела в отношении сотрудников ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» и блокировка портала TUT.by являются «актом убийства ненавистного власти медиа, которое всегда честно, открыто и максимально быстро публиковало информацию о происходящем в стране, иногда рискуя жизнью и свободой», заявил соучредитель портала Кирилл Волошин во время онлайн-брифинга 21 мая.

Соучредитель TUT.by назвал ситуацию с порталом похожую на рейдерский захват

По его словам, редакция продолжает работу в социальных сетях и Telegram, передает БелаПАН.

«На данный момент нам не удается восстановить портал в виде зеркала, под другим адресом, — отметил Волошин. — Исчезновение доступа к нашим серверам немного даже похоже на рейдерский захват. Заблокирован не только домен портала. Насколько мы понимаем, серверы, программное обеспечение, дисковые накопители — они все изъяты с площадки, где размещались серверы компании».

Волошин пояснил, что при вступлении в силу решения Министерства информации о блокировке доступа к тому или иному веб-сайту на территории Беларуси он должен оставаться доступным для пользователей за рубежом, к нему должны иметь доступ сотрудники, но в случае с TUT.by этого нет. «Причины, почему это было так организовано, нам не озвучивают», — сказал соучредитель портала.

Он также сообщил, что сотрудники не имеют доступа к бэкапу сайта (файлам восстановления информации).

По словам Волошина, команда портала будет пробовать наладить работу мобильных приложений, восстановить портал на другом домене и обращаться к Мининформу за официальным документом с перечнем вышедших на портале материалов, которые в ведомстве считают нарушающими законодательство, и «пробовать договориться, чтобы эти статьи удалить».

Соучредитель сообщил, что счет ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» заблокирован, из-за этого нет возможности выплачивать сотрудникам заработную плату и отпускные.

Отвечая на вопрос о вероятности работы команды TUT.by за рубежом, Волошин не исключил такой вариант, но, по его мнению, сайт на новом домене также будет заблокирован.

В ситуации отсутствия рекламодателей, добавил он, редакция не сможет содержать прежний штат сотрудников, однако пока речь идет не об увольнениях, а об отправке части из них в отпуск.

По словам Волошина, из акционеров ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» кроме него самого сейчас на свободе Ксения Иванова и Евгения Чернявская (дочь Зиссера, мажоритарный акционер), но все они находятся за пределами Беларуси. В связи с этим Волошин не исключил необходимости назначения исполняющего обязанности гендиректора.

Говоря о Нoster.by, он подчеркнул, что сервис функционирует, но в принципе никакой связи в его деятельности с TUT.by нет.

 
 
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Возбуждение уголовного дела в отношении сотрудников ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» и блокировка портала TUT.by являются «актом убийства ненавистного власти медиа, которое...
 
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