На проспекте заметили Kia Sportage с проблесковым маячком. Очевидец: «А так можно было?»

Источник материала: Onliner

Не так мало транспорта в большом Минске имеет проблесковые маячки. Милиция и скорая, МЧС и аварийная служба, дорожники, грузовики, перевозящие опасные грузы, — такие транспортные средства привычны и узнаваемы для каждого. Другое дело — вполне себе обычного вида Kia Sportage, который движется по проспекту Независимости с работающим проблесковым маячком. Наш читатель увидел эту машину и задумался: нет ли какого подвоха?

— Маячок хоть и оранжевый, но вполне себе работал, если вдруг этого не видно на фото, — рассказал Onliner наш читатель. — А так можно было?

С ходу вспоминается, что в столице видели транспорт в гражданском исполнении и с маячками синего, даже красного и синего цветов, а тут всего лишь оранжевый «плафон». Но есть вопрос — нужно разбираться.





Вспомним: пункт 30 Правил дорожного движения определяет, что водители транспортных средств дорожно-эксплуатационной службы, оборудованных маячком оранжевого цвета, при его включении в ходе выполнения работ на дороге могут отступать от требований дорожных знаков и дорожной разметки, а также ряда пунктов ПДД при условии обеспечения безопасности дорожного движения. При этом участники дорожного движения не должны препятствовать их работе.

Но в нашем случае не видно никаких проводимых на дороге работ, к тому же трудно представить, что автомобиль Kia Sportage относится к транспортным средствам дорожно-эксплуатационной службы, хоть это и не исключено.

В том же пункте Правил указано, что маячок оранжевого цвета, установленный на других транспортных средствах и самоходных машинах, не дает преимущества в движении и служит для привлечения внимания и предупреждения участников дорожного движения о возможной опасности.

Нельзя утверждать, что маячок не мог быть установлен на Kia Sportage, и не похоже, чтобы водитель этой машины пользовался каким-то преимуществом на дороге. Из практики можно вспомнить разные случаи, когда на автомобилях был такой маячок. Например, на автомобилях, которые сопровождают транспортные колонны с грузом и т. д.

Есть версии, для чего этой Kia «плафон»? Делимся предположениями в комментариях. А если достоверно знаете ситуацию — пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich .