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В Израиле в первый день перемирия с ХАМАС на Храмовой горе произошли беспорядки
Источник материала: Партизан
В Иерусалиме на Храмовой горе произошли столкновения между израильской полицией и мусульманами в первый день перемирия между Израилем и ХАМАС. Последние пытались провести "марш победы" в поддержку ХАМАС.
Фото: беспорядки произошли во время попытки провести "марш победы" в поддержку ХАМАС (twitter.com/JComm.NewsFeeds)
Об этом сообщает Newsru.co.il.
Беспорядки вспыхнули на площади между мечетями Аль-Акса и Куббат ас-Сахра. Группа мусульман пытались провести "марш победы". Полиция Израиля пресекла проведение акции. При этом использовались спецсредства для разгона демонстрантов,
В полиции отметили, что сотни молодых мусульман бросали в правоохранителей камни и бутылки с зажигательной смесью. Для урегулирования ситуации на Храмовую гору прибыл полицейский спецназ. Всем мусульманам, которые не участвовали в беспорядках, дали возможность покинуть территорию.
Напомним, в ночь на 21 мая между Израилем и ХАМАС начало действовать перемирие. Обстрелы с обеих сторон прекратились до 2 часов ночи.
Как отметил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, израильские силы нанесли мощный удар по ХАМАС с минимальными потерями.
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В Иерусалиме на Храмовой горе произошли столкновения между израильской полицией и мусульманами в первый день перемирия между Израилем и ХАМАС. Последние пытались...
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