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В Израиле в первый день перемирия с ХАМАС на Храмовой горе произошли беспорядки

21.05.2021 20:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Иерусалиме на Храмовой горе произошли столкновения между израильской полицией и мусульманами в первый день перемирия между Израилем и ХАМАС. Последние пытались провести "марш победы" в поддержку ХАМАС.


Фото: беспорядки произошли во время попытки провести "марш победы" в поддержку ХАМАС (twitter.com/JComm.NewsFeeds)

Об этом сообщает Newsru.co.il.
 
Беспорядки вспыхнули на площади между мечетями Аль-Акса и Куббат ас-Сахра. Группа мусульман пытались провести "марш победы". Полиция Израиля пресекла проведение акции. При этом использовались спецсредства для разгона демонстрантов, пишет РБК-Украина.

В полиции отметили, что сотни молодых мусульман бросали в правоохранителей камни и бутылки с зажигательной смесью. Для урегулирования ситуации на Храмовую гору прибыл полицейский спецназ. Всем мусульманам, которые не участвовали в беспорядках, дали возможность покинуть территорию.

Напомним, в ночь на 21 мая между Израилем и ХАМАС начало действовать перемирие. Обстрелы с обеих сторон прекратились до 2 часов ночи.

Как отметил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, израильские силы нанесли мощный удар по ХАМАС с минимальными потерями.
 
 
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В Иерусалиме на Храмовой горе произошли столкновения между израильской полицией и мусульманами в первый день перемирия между Израилем и ХАМАС. Последние пытались...
 
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