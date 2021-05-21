Вышиванка или косоворотка? Зеленского раскритиковали за выбор украинской рубашки

пишет bbc.com. В ответ на критику в офисе Зеленского заявили, что за кампанией в социальных сетях стоят оппоненты власти в лице сторонников предыдущего президента Петра Порошенко,bbc.com.





Журналисты Украинской службы Би-би-си поговорили с дизайнерами и учеными, которые профессионально занимаются вышиванками, чтобы разобраться в тонкостях одежды президента Зеленского.





"Страной ошибся"





"Вышитая рубашка - наша гордость наш символ и богатство, - написал Зеленский в своем "Твиттере" и разместил свою фотографию с женой. - Она - наша сила и идентичность. Она - одно из сердец Украины, которое никогда не перестанет биться".





Но в ответ президент получил большое количество негативных комментариев, авторы которых писали, что на нем - не украинская, а российская национальная одежда.













"Уже даже не удивляюсь что президент Украины поздравляет украинцев с Днем вышиванки в российской косоворотке. Совок есть совок", - считает бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян.





Некоторые пользователи даже сочли рубашку со смещенным вбок воротником на президенте страны "унижением украинского народа".













"Образ не завершен. Где балалайка, медведь на веревочке?" - прокомментировал фотографию пользователь vvlad70.





Депутат украинского парламента от пророссийской "Оппозиционной платформы за жизнь" Олег Волошин написал, что "даже у них" никто "не додумался" надеть косоворотку в День вышиванки. Позже Волошин стер свой пост.







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Нашлись и те, кто отказывается считать вышиванкой одежду Елены Зеленской, называя его просто "блузкой с вышивкой".





Однако сама первая леди в своем Инстаграме заверила, что такой крой - часть региональных традиций. "На Днепропетровщине, где родились мы и где когда-то родилась моя бабушка Шура, традиционна черно-красная вышивка, а крой женской рубашки - особенный, с квадратным вырезом - каре. Это наша региональная "вышиваночная" изюминка", - рассказала Елена Зеленская.





Несмотря на волну критики, не все комментарии были негативными - многим одежда четы Зеленских понравилась.









"Очень хорошее фото. Очень хорошие вышиванки", - написала пользователь chernushevich22.





Что говорит автор вышиванок Зеленских?





Вышиванки, которые стали причиной бури в украинских соцсетях, сделал украинский дизайнер Артем Климчук. Одежду создали по специальному заказу президента и первой леди.





Климчук утверждает, что вышиванки разрабатывались по образцам старинных рубашек, которые нашли архивах музеев Днепропетровской области. "Создавая вышиванку для Владимира, за основу мы взяли национальный костюм днепропетровского региона. Для восточной Украины разрез на рубашке сбоку был широко распространенным элементом. Он был очень популярным в XIX веке, но утратил свою актуальность после всего того, что с нашей страной сделал Советский Союз", - сказал Климчук изданию Vogue.





Для одежды супруги президента, говорит дизайнер, точно так же использовались традиционные орнаменты региона и характерный вырез квадратной формы на блузке. "Мы немного стилизовали узоры […] переосмыслили дизайн и осовременили вышиванку, хотя она создана по мотивам исторических рубашек, которые хранятся в музеях".





Что говорят профессионалы?





"Такие рубахи косовороткового типа были больше распространены в России и в Беларуси. Традиционно у нас такие распространены не были", - сказал Украинской службе Би-би-си дизайнер Елена Дидик, которая специализируется на вышиванках.





Вместе с тем, этнолог, кандидат исторических наук и старший научный сотрудник Института народоведения академии наук Украины Оксана Космина говорит, что смещенный вбок воротник не всегда является признаком именно русской косоворотки.





"Если говорить о смещенной вбок застежке и том, что это обязательно русская косоворотка, - нет, не обязательно. Такой крой был точно так же характерен и для традиционных украинских сорочек, - сказала ученая Би-би-си. - Кстати, как для мужских, так и женских. То есть в самом крое нет ничего такого, о чем можно было бы говорить, что это что-то не наше и обязательно русское".





Однако в случае с одеждой Зеленского, продолжает она, есть другая тонкость: в украинских традициях даже при смещенном вбок разрезе вышивка на сорочке все равно размещалась по центру.





"В этом случае вышивкой сбоку подчеркнули вот этот крой, и такой прием, действительно, был более характерен для русских традиционных рубах. Поэтому, действительно, это колоссальный ляп в работе команды президента, такой вариант больше воспринимается как русская косоворотка", - говорит Космина.





Одежда первой леди, по ее словам, выглядит вполне "по-нашему", но с некоторыми оговорками. "Такой каре-подобный крой был характерен для украинских рубах во многих регионах. То есть никакой крамолы тут нет. Но традиционно он был немного другим: в этом случае декольте слишком глубокое и не совсем правильно размещен декор. Если немного изменить пропорции и орнамент, то это вполне могла бы быть традиционная гуцульская, буковинская, полесская сорочка", - объясняет эксперт.





"Очередная волна лжи"





На критику одежды четы Зеленских эмоционально отреагировал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. "Президентская вышивка не такая? Очередная волна очередной лжи. Среди известной аудитории. Такое ощущение, что некоторые люди без негативной эмоции уже просто как без наркотика жить не могут", - сказал Подоляк в интервью Би-би-си.





По его мнению, нет ничего плохого в том, чтобы осовременивать традиционную украинскую одежду: "Украинская культура намного богаче, чем зашоренные и воспитанные по советским лекалам представления о ней. Украинская вышиванка - это не какой-то один образ, не один узор, не одна модель. Это разные региональные особенности, в частности, и современные интерпретации этих региональных особенностей".





Не первый скандал с вышиванками





В прошлом году фотографии Владимира и Елены Зеленских, опубликованные в День вышиванки, также стали причиной скандала в соцсетях. Тогда президентская чета использовала национальную одежду, созданную украинской торговой маркой ETNODIM.





Когда сама компания написала об этом на своей странице, то получила в ответ волну негатива от интернет-пользователей, в основном не принадлежащих к числу сторонников Зеленского.









Фото четы Зеленских в 2020 году





Президентскую чету обвиняли, в частности, в том, что они "не имеют права носить вышиванки", а компанию ETNODIM - в том, что они "хвастаются" подобными фото. Многие люди отписались от страницы компании и больше не будут покупать ее продукцию.





"Жаль, вы мне очень нравились, у меня четыре ваших вышиванки... больше покупать не буду", - написала одна из пользователей.





Но многие сочли такую бурную реакцию неуместной и поддержали президентскую семью. "Насколько я не принадлежу к сторонникам нынешнего президента, настолько удивляюсь этому агрессивному трэшу в коментах. В чем виноват ETNODIM?".