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Минчанку арестовали на 15 суток за плакат с поддержкой TUT.by

21.05.2021 20:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

26-летняя Татьяна Немкевич арестована на 15 суток по решению суда Центрального района Минска. Админпротокол по ст. 24.23 обновленного КоАП рассматривала судья Виктория Шабуня.

Минчанку арестовали на 15 суток за плакат с поддержкой TUT.by

По информации правозащитников, в протоколе было указано, что Немкевич приняла участие в пикетировании в районе Осмоловка, держа в руках плакат. Сама женщина утверждает, что в момент задержания говорила по телефону, а нарисованный ею плакат лежал в пакете. По ее мнению, поскольку пакет просвечивался, сотрудник милиции могут увидеть яркие буквы на плакате. Свидетель-милиционер заявил, что три человека стояли с плакатом «TUT Осмоловка».

По его выражению, сайт TUT.by «носит прямой политический характер».

18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля провел обыски в редакции TUT.by, ее региональных офисах и дома у сотрудников портала. Было заявлено, что в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов). Задержано 15 человек.

Практически одновременно на основании обращения Генеральной прокуратуры Министерство информации заблокировало доступ к сайту TUT.by и его зеркалам.

 
Теги: Минск
 
 
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26-летняя Татьяна Немкевич арестована на 15 суток по решению суда Центрального района Минска. Админпротокол по ст. 24.23 обновленного КоАП рассматривала судья...
 
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