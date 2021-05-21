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В Беларуси простились с погибшими героями-летчиками
21.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси простились с пилотами, погибшими при крушении военного самолета в Барановичах. Они
На закрытой военной авиабазе в городе Лида многолюдно. Тяжелая тишина. Военные стараются спрятать эмоции. Проводить майора Андрея Ничипорчика и лейтенанта Никиту Куконенко в последний путь пришли родственники, сослуживцы, жители города. Церемония прощания длилась несколько часов.
Это был учебно-тренировочный полет. Пилоты свое дело знали. Никита Ничипорчик управлял современной летательной техникой во время военных парадов, участвовал в соревнованиях по летному мастерству. Но система отказала. Причину будут выяснять специалисты.
«Случившееся непоправимо. Но память о летчиках и их подвиге навсегда останется в наших сердцах. Ребята ценой своей жизни не покинули практически не управляемый самолет», – подчеркнул министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин.
На такое решение у экипажа самолета было меньше минуты. Эти мгновения спасли многих. Для пилотов было важно сохранить жизни других людей, свой самолет они увели от домов. Никите Куконенко было всего 23 года. У Андрея Ничипорчика осталось трое детей.
Погребение прошло со всеми воинскими почестями. Цветы и лампады местные жители несут и к памятнику героям-авиаторам. Теперь их стало на два больше.
Память летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко увековечат в Барановичах.
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Проводить майора Андрея Ничипорчика и лейтенанта Никиту Куконенко в последний путь пришли родственники, сослуживцы, жители города.
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