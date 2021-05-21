В Беларуси простились с погибшими героями-летчиками

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси простились с пилотами, погибшими при крушении военного самолета в Барановичах. Они увели падающий самолет от жилых домов и спасли десятки жизней. Церемония прощания прошла в Лиде, на 116-й штурмовой авиабазе, где служили летчики, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

На закрытой военной авиабазе в городе Лида многолюдно. Тяжелая тишина. Военные стараются спрятать эмоции. Проводить майора Андрея Ничипорчика и лейтенанта Никиту Куконенко в последний путь пришли родственники, сослуживцы, жители города. Церемония прощания длилась несколько часов.

«Только настоящий человек может бороться и за самолет, и за жизнь других людей. Родители могут гордиться, что воспитали таких сыновей. Мы можем гордиться, что служили с ними вместе», – сказал подполковник запаса Сергей Малахов.

Это был учебно-тренировочный полет. Пилоты свое дело знали. Никита Ничипорчик управлял современной летательной техникой во время военных парадов, участвовал в соревнованиях по летному мастерству. Но система отказала. Причину будут выяснять специалисты.



Одно известно точно: летчики могли действовать по инструкции – катапультироваться и выжить.

«В этом самолете, если катапультируется один, то уходит весь экипаж. То есть нельзя сделать так, чтобы один катапультировался, а второй остался. Это решение совместное. И они, что могли, сделали. Рука летчика была на рукоятке до самого удара, до конца», – отметил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Беларуси Александр Карев.

«Случившееся непоправимо. Но память о летчиках и их подвиге навсегда останется в наших сердцах. Ребята ценой своей жизни не покинули практически не управляемый самолет», – подчеркнул министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин.

На такое решение у экипажа самолета было меньше минуты. Эти мгновения спасли многих. Для пилотов было важно сохранить жизни других людей, свой самолет они увели от домов. Никите Куконенко было всего 23 года. У Андрея Ничипорчика осталось трое детей.

«Подвиг это? Он выполнял свою работу. Это только так. Мое мнение и убеждение. Потеря сына, которого безмерно любил, это потеря», – сказал отец Андрея Ничипорчика Владимир Ничипорчик.

Погребение прошло со всеми воинскими почестями. Цветы и лампады местные жители несут и к памятнику героям-авиаторам. Теперь их стало на два больше.

Память летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко увековечат в Барановичах.