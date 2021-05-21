“Это уже для меня тяжело”: уволился ещё один врач — теперь из РНПЦ травматологии





Сергей Худницкий / Еврорадио





рассказывает Еврорадио травматолог-ортопед Сергей Худницкий. О его увольнении из РНПЦ травматологии и ортопедии стало известно 20 мая. 39 лет врачом, из них 36 лет заведующим — устал, честно говоря, —Еврорадио травматолог-ортопед. О его увольнении из РНПЦ травматологии и ортопедии стало известно 20 мая.





— На его счету множество удачных операций, спасённых жизней и судеб. Благодаря ему были сделаны важные инновационные шаги в развитии белорусской травматологии, он автор нескольких патентов, — так отзываются о враче коллеги.





Телеграм-канал “Белые Халаты. News” сообщает, что Худницкого уволили по причине “неравнодушия к происходящему в Беларуси и по причине своей гражданской позиции”.





Мужчина рассказывает Еврорадио, что “неравнодушие” действительно есть. Но с политикой свой уход из РНПЦ не связывает.





— Скажу так: за всю свою сознательную жизнь я никогда за Лукашенко не голосовал и представителем ябацек не являюсь. Но это увольнение связано с моим личным желанием. Просто это уже для меня тяжело. А ещё в связи с тем, что шестая больница закрыта под COVID, все эти пациенты пошли на нас. Это каждый день в двух операционных, в трёх — по три раза в неделю, — объясняет врач.









Сергей Худницкий с коллегами / ortoped.by





— У нас некоторые научные сотрудники с начала года перешли на ставки врачей, потому что в науке проблемы с финансированием. Через Минфин и другие ведомства утверждаются научные программы, и потом из этих денег получают зарплаты. Есть такая проблема, но говорят, что в начале июня должно всё наладиться.