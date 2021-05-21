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Новая версия закона о банкротстве: «вход» для госсектора — 30 тыс. базовых
Источник материала: Партизан
В подготовленном в Беларуси проекте закона «Об урегулировании неплатежеспособности» пересмотрен действующий подход к полному судебному сопровождению рассмотрения дела о несостоятельности (банкротстве).
Экономический суд не будет непосредственно участвовать в исполнении принятого им же решения, принимать отдельные постановления, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности должника или связанные с распоряжением его имуществом, говорится в обосновании к проекту закона.
За судом сохраняется функция разрешения спорных вопросов, возникающих между управляющим и кредиторами на стадии санации либо ликвидационного производства,
С принятием решения о санации (ликвидации) должника функции суда, рассматривающего экономические дела, в рамках дела будут завершаться, поскольку меры по санации (ликвидации) связаны с фактическим продолжением хозяйственной деятельности либо с работой управляющего по реализации имущества должника и удовлетворению требований кредиторов.
В проекте предлагается, что функция координации деятельности по финансовому оздоровлению предприятий и организаций переходит к правительству. При этом сохраняется преемственность работы комиссий госорганов по предупреждению несостоятельности и банкротства.
Несостоятельным будет считаться должник, который, осознавая тяжесть финансового положения, первым инициировал свою санацию, не дожидаясь обращения кредиторов в суд. Санация не будет применяться к должникам, у которых отсутствуют экономические и финансовые предпосылки оздоровления.
В госсекторе для «входа» в несостоятельность минимальный размер долга для начала процедуры по требованию кредитора в госсекторе устанавливается в размере 30 тыс. и более базовых величин (870 тыс. рублей) (в частном секторе — в размере 500 базовых величин — 14,5 тыс. рублей).
При этом открытие дела о несостоятельности будет возможно только при условии принятия комиссией по предупреждению несостоятельности и банкротства министерства, концерна или исполкома решения о нецелесообразности досудебного оздоровления, а также наличия согласования министерством, концерном или исполкомом директору предприятия подачи в суд заявления о несостоятельности.
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В подготовленном в Беларуси проекте закона «Об урегулировании неплатежеспособности» пересмотрен действующий подход к полному судебному сопровождению...
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