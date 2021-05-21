ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новая версия закона о банкротстве: «вход» для госсектора — 30 тыс. базовых

21.05.2021 20:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В подготовленном в Беларуси проекте закона «Об урегулировании неплатежеспособности» пересмотрен действующий подход к полному судебному сопровождению рассмотрения дела о несостоятельности (банкротстве).




Экономический суд не будет непосредственно участвовать в исполнении принятого им же решения, принимать отдельные постановления, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности должника или связанные с распоряжением его имуществом, говорится в обосновании к проекту закона.

За судом сохраняется функция разрешения спорных вопросов, возникающих между управляющим и кредиторами на стадии санации либо ликвидационного производства, пишет officelife.media.

С принятием решения о санации (ликвидации) должника функции суда, рассматривающего экономические дела, в рамках дела будут завершаться, поскольку меры по санации (ликвидации) связаны с фактическим продолжением хозяйственной деятельности либо с работой управляющего по реализации имущества должника и удовлетворению требований кредиторов.

В проекте предлагается, что функция координации деятельности по финансовому оздоровлению предприятий и организаций переходит к правительству. При этом сохраняется преемственность работы комиссий госорганов по предупреждению несостоятельности и банкротства.

Несостоятельным будет считаться должник, который, осознавая тяжесть финансового положения, первым инициировал свою санацию, не дожидаясь обращения кредиторов в суд. Санация не будет применяться к должникам, у которых отсутствуют экономические и финансовые предпосылки оздоровления.

В госсекторе для «входа» в несостоятельность минимальный размер долга для начала процедуры по требованию кредитора в госсекторе устанавливается в размере 30 тыс. и более базовых величин (870 тыс. рублей) (в частном секторе — в размере 500 базовых величин — 14,5 тыс. рублей).

При этом открытие дела о несостоятельности будет возможно только при условии принятия комиссией по предупреждению несостоятельности и банкротства министерства, концерна или исполкома решения о нецелесообразности досудебного оздоровления, а также наличия согласования министерством, концерном или исполкомом директору предприятия подачи в суд заявления о несостоятельности.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В подготовленном в Беларуси проекте закона «Об урегулировании неплатежеспособности» пересмотрен действующий подход к полному судебному сопровождению...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сілавікам дастаўся амаль увесь архіў штабу Цапкалы, – кіраўнік штабу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by