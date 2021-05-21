Еще два человека признаны политзаключенными













Как пишет лишенный аккредитации правозащитный сайт "Весна", суд Брестского района осудил Ярослава Бурака на 3 месяца ареста, а Дмитрия Харса — на 1 месяц ареста. Их судили за надписи "3%", "Уходи", "Жыве Беларусь!" на постаменте памятника Ленину в поселке Домачево (Брестский район).





рассказывало Еврорадио, Ярослав Бурак — военнослужащий, он отбывает наказание на гауптвахте в КакЕврорадио, Ярослав Бурак — военнослужащий, он отбывает наказание на гауптвахте в Минске , и эти месяцы за решеткой не пойдут в срок службы.





Правозащитники подчеркивают, что эти надписи не являются проявлением хулиганства.





"Содержание надписей, место, где они были сделаны — постамент памятника Ленину (деятеля, чья роль в истории неоднозначна и вызывает справедливые нарекания), который не представлял исторической или культурной ценности и который не является сакральным и почитаемым, в контексте общественно-политических событий и публичных общественных дискуссий, политических протестов, происходящих в стране с лета 2020 года, свидетельствуют о том, что мотивом их нанесения было выражение мнения на общественно значимые темы", — заявляют правозащитники.





Они говорят, что в надписях нет нецензурной лексики либо языка вражды и ненависти по признакам национальной, расовой, религиозной принадлежности или социального происхождения и другим признакам. "Материальный ущерб от такого поступка явно носил символический характер", — констатируют они.





Правозащитники требуют немедленно освободить из-под стражи Ярослава Бурака и Дмитрия Харса и прекратить их уголовное преследование. Также они призывают немедленно освободить всех политзаключенных и прекратить политические репрессии в стране.





Под заявлением подписались правозащитный центр "Весна" (закрыт властями), "Инициатива FORB", Белорусский ПЕН-центр, РОО "Правовая инициатива", центр правовой трансформации Lawtrend, РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет", Белорусская ассоциация журналистов, консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа".