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«Шахтер» одержал десятую подряд победу в чемпионате, обыграв «Динамо-Минск»

21.05.2021 21:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Солигорский «Шахтер» победил минское «Динамо» в центральном матче 10-го тура чемпионата страны по футболу со счетом 1:0.

«Шахтер» одержал десятую подряд победу в чемпионате, обыграв «Динамо-Минск»

Матч прошел вечером 21 мая на стадионе «Строитель». Единственный гол забил Дембо Дарбо из Гамбии на 81-й минуте. По информации журналиста Николая Ходасевича, горняки потратили на этого футболиста 700 тысяч евро.

Солигорчане повторили рекорд столичного клуба, который в 1995 году также обходился без поражений и ничьих на протяжении десяти поединков.

 
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Солигорский «Шахтер» победил минское «Динамо» в центральном матче 10-го тура чемпионата страны по футболу со счетом 1:0.
 
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