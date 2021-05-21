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«Шахтер» одержал десятую подряд победу в чемпионате, обыграв «Динамо-Минск»
Источник материала: Навiны
Солигорский «Шахтер» победил минское «Динамо» в центральном матче 10-го тура чемпионата страны по футболу со счетом 1:0.
Матч прошел вечером 21 мая на стадионе «Строитель». Единственный гол забил Дембо Дарбо из Гамбии на 81-й минуте. По информации журналиста Николая Ходасевича, горняки
Солигорчане повторили рекорд столичного клуба, который в 1995 году также обходился без поражений и ничьих на протяжении десяти поединков.
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Солигорский «Шахтер» победил минское «Динамо» в центральном матче 10-го тура чемпионата страны по футболу со счетом 1:0.
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