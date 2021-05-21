Темпы эмиграции белорусов в Польшу выросли вдвое









О том, что в два раза возрос темп эмиграции белорусов в Польшу, сообщает «Наша Нiва» по данным местного издания Wyborcza.pl.





пишет kp.by. По данным польских СМИ, в январе-апреле 2021-го года вид на жительство в Польше получили примерно 5 тысяч белорусов. Большинство из эмигрировавших из Беларуси - это высококвалифицированные специалисты, в том числе сотрудники IT-сектора, выбравшие Польшу для релокации,kp.by.





В целом, 2021-ый год уже отмечается для Польши ростом миграционных процессов. В 2020-ом году вид на жительство в Польше получили немногим менее 160 тысяч человек. Судя по темпам первого квартала 2021-го года, эта цифра возрастет до 210 тысяч.





- Среди иммигрантов в Польшу больше всего украинцев, но возросла и миграция из Беларуси, - сообщает статистику Wyborcza.pl.





Всего в 2019-ом году вид на жительство в Польше получили 9 тысяч белорусов. В 2020-ом году свыше 8 тысяч, что связывают с пандемией. В 2021-ом, исходя из темпов первого квартала, эта цифра может достичь и 15 тысяч видов на жительство в Польше для белорусов за год.







