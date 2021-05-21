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ФИФА обсудит возможность проведения чемпионатов мира раз в два года
Источник материала: Партизан
Такое предложение внесла Федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF).
ФИФА одобрила предложение SAFF. Президент организации назвал его "красноречивым и обстоятельным". Теперь ФИФА изучит возможность этого и проведет технико-экономический анализ. Предложение Саудовской Аравии поддержали 166 национальных федераций, 21 федерация воздержалась и не озвучила свою позицию.
"Мы считаем, что будущее футбола находится на критическом этапе. Многие проблемы, с которыми сейчас столкнулся футбол, усугубляются пандемией", — сказал президент SAFF Ясир Аль-Мисехаль.
Федерация Саудовской Аравии утверждает, что проведение чемпионата мира каждые два года поможет "сократить количество матчей сборных, но они будут иметь большую актуальность и ценность". Изменения коснутся как мужских, так и женских чемпионатов мира, сообщает As.
Сейчас чемпионат мира проводят каждые четыре года,
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Такое предложение внесла Федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF).
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